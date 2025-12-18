закрыть
18 декабря 2025, четверг, 17:30
Трех офицеров Росгвардии поймали на многомиллионных хищениях

  18.12.2025, 17:07
Трех офицеров Росгвардии поймали на многомиллионных хищениях

Они обворовывали российскую авиацию.

В Московском гарнизонном военном суде началось рассмотрение уголовного дела о хищении более 220 млн рублей при поставках техники для авиационных подразделений Росгвардии. Фигурантами дела являются трое офицеров ведомства и предприниматель, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы уголовного дела, расследуемого Главным военным следственным управлением (ГВСУ) СКР.

По данным издания, на скамье подсудимых оказались замначальника управления специальных видов технического и тылового обеспечения авиации Главного управления авиации ведомства Андрей Степин, старший офицер авиационно-технической службы из управления Степина Андрей Чернобаев, офицер отдела закупок автобронетанковой и авиационной техники, ГСМ и плавательных средств управления госзакупок департамента организации реализации госпрограмм и организации закупок Росгвардии Олег Гамаюнов и генеральный директор компании-поставщика «Вектор» Алексей Сурков. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Следствие установило, что в 2017–2021 годах между Росгвардией и подконтрольными Суркову компаниями были заключены контракты на поставку специального оборудования. Ключевым эпизодом стала закупка в 2019 году пяти сборно-разборных административных зданий для авиаполка особого назначения. Согласно версии обвинения, вместо обусловленных договором конструкций за 197 миллионов рублей были поставлены более дешевые стационарные постройки, а разница в 79,9 миллиона рублей была похищена. Аналогичные схемы с завышением цены применялись при поставках пожарных автомобилей и зарядных станций.

