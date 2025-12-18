Какой погоды ждать белорусам в выходные? 18.12.2025, 17:14

Зима задерживается.

Судя по всему, теплая осенняя погода в Беларуси сохранится как минимум до 23 декабря, после чего в страну придет похолодание со снегом. По прогнозам Белгидромета, ближайшие дни окажутся сырыми и относительно теплыми для декабря, передает БелТА.

Перед выходными, 19 декабря, в стране будет без существенных осадков. Местами ожидаются туман, слабый гололед. Минимальная температура воздуха ночью составит -4…+1°C, максимальная днем – -1…+5°C.

В субботу, 20 декабря, будет преимущественно без осадков. Только в отдельных районах на северо-западе возможны небольшие кратковременные дожди. Температура днем – -1…+6°C, ночью – -4…+3°C.

В воскресенье, 21 декабря, во многих районах пройдут небольшие кратковременные дожди. Днем ожидается от -1 до +5°C, ночью – от -3 до +3°C.

