ИИ «едет» на дизеле 18.12.2025, 17:32

Фото: HW Photowork/shutterstock

Дата-центры все еще не могут перейти на альтернативные источники энергии.

Несмотря на стремительное развитие искусственного интеллекта, инфраструктура, обеспечивающая работу дата-центров, по-прежнему опирается на дизельные генераторы. Основная причина — скорость строительства центров обработки данных и строгие требования надежности, при которых альтернативные источники энергии, такие как газ, атом или возобновляемые, пока не могут конкурировать, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Дизель идеально подходит для современных требований: генераторы можно купить «с полки», установить за несколько месяцев и использовать без сложных разрешительных процедур. Системы резервного питания на дизеле подпадают под упрощенные экологические нормы и стандарты безопасности, тогда как более чистые технологии требуют новых исследований и согласований.

Масштабы впечатляют. Типичный крупный ИИ-дата-центр в США потребляет 100–300 МВт, резервные системы должны обеспечивать полную нагрузку плюс 15–20% запаса. Один 200-МВт центр несет около 230 МВт дизельной мощности. Хотя генераторы работают всего 16–100 часов в год, их выбросы CO₂ складываются до миллионов тонн: мегакомплекс с 500 МВт дизельной мощности может ежегодно производить около 5,6 тыс. тонн CO₂.

Проблема усугубляется тем, что эти дизельные установки служат 20–30 лет, создавая слой выбросов. Международный опыт показывает ту же картину: в странах Глобального Юга дизель остается основой резервного питания для критической инфраструктуры из-за скорости, надежности и простоты эксплуатации.

Теоретически гибкость ИИ-нагрузок могла бы снизить зависимость от дизеля: обучение моделей можно приостанавливать или перераспределять между узлами. Но пока правила делают дизель единственным быстро разрешаемым вариантом, альтернативные системы остаются непрактичными.

