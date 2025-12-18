Зеленский выступил против изменения Конституции Украины в отношении НАТО 18.12.2025, 17:40

Владимир Зеленский

Киев не будет менять свой курс.

Президент Украины Владимир Зеленский осознает американскую блокаду пути Украины в НАТО, но не считает необходимым менять конституционный курс на вступление в Альянс.

Об этом он заявил на пресс-конференции после посещения заседания Европейского совета, сообщает из Брюсселя корреспондент «Европейской правды».

Владимир Зеленский подчеркнул, что американский скепсис в отношении Украины в НАТО появился еще при предыдущей администрации США. Он, в частности, заявил, что «прямо задавал вопрос, может ли Украина быть в НАТО» экс-президенту Байдену.

«Это было еще до (полномасштабной) войны. Президент Байден мне сказал: «Нет, вы не будете в НАТО». Я возвращался к этому вопросу каждый раз, и у кого-то в Белом доме это уже вызывало улыбки», – поделился он.

Из объяснений Зеленского также следовало, что аргументов против членства Украины ему не приводили.

«Я не понимаю, если мне говорят, мол, мы в принципе не против, но вы не будете в НАТО. Потому что это означает, что кто-то против. И нужно откровенно говорить, кто против», – заявил он.

Ранее Украина неоднократно высказывала мнение, что реальным источником вето на движение Украины в НАТО является Россия, просьбы которой удовлетворяют отдельные государства-союзники. В Брюсселе он не стал этого уточнять.

Впрочем, Владимир Зеленский напомнил, что цель вступления Украины в НАТО закреплена в Конституции.

