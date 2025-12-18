Politico: Ключевые вопросы критического саммита ЕС 18.12.2025, 17:51

Главная тема — финансовая поддержка Украины.

Четверг станет решающим днем для лидеров Европейского Союза. На саммите Европейского совета ЕС должен показать, что способен не только обсуждать, но и принимать конкретные решения. Главная тема — финансовая поддержка Украины, столкнувшейся с дефицитом бюджета в €71,7 млрд в следующем году, пишет Politico.

Ключевой вопрос — одобрение плана использования €210 млрд замороженных российских активов для финансирования кредита Киеву. Решение зависит от Бельгии: большая часть активов находится в депозитарии Euroclear в Брюсселе. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер сохраняет жесткую позицию, поддерживаемую населением страны. Италия, Болгария и Мальта также выражают возражения.

Если согласие Бельгии не будет достигнуто, ЕС рассматривает альтернативу — совместный выпуск долговых обязательств на основе следующего семилетнего бюджета. В план могут быть включены только страны, готовые поддержать Украину, исключив Венгрию и Словакию.

На саммите ожидается участие президента Украины Владимира Зеленского, который проинформирует лидеров о ходе переговоров по прекращению войны. ЕС намерен предоставить «надежные и достоверные гарантии безопасности» для Украины, подчеркнув самостоятельность блока в вопросах, влияющих на его безопасность.

Другие темы саммита включают меры по повышению конкурентоспособности ЕС на фоне внешнего давления США и Китая и перспективы расширения союза. Страны Западных Балкан, включая Черногорию, обсуждали продвижение своих заявок на вступление, а лидеры ЕС намерены обсудить внутренние реформы для эффективного функционирования блока с более чем 30 членами.

