Деньги или увольнение: что дарят руководители своим работникам на Новый год 1 18.12.2025, 18:01

1,432

Опрос среди белорусов.

В преддверии зимних праздников исследовательский центр сервиса по поиску работы и персонала rabota.by узнал у соискателей, с каким настроением они встречают Новый год, как готовятся к нему в офисе и какие презенты получают от руководства.

Своим мнением поделились 1384 работающих белоруса, пишет tocka.by.

Результаты опроса показали, что больше всего ощущают предновогоднюю атмосферу в своем офисе сотрудники компаний малого и среднего бизнеса. Это 53% респондентов.

В крупных корпорациях о готовности к зимнему торжеству заявили 44% опрошенных. Большого корпоратива ожидают 25% респондентов.

При этом 61% опрошенных не планируют участвовать в совместных мероприятиях или собираются отмечать праздник вне работы.

Поздравлять коллег из отдела будут 28% респондентов.

Что касается корпоративных подарков от работодателей, то ответы разделились примерно пополам.

Так, 44% респондентов отметили, что никогда их не получали. Еще 54% сообщили, что им дарили деньги и бонусы, а также сувениры и тематические коробки с сюрпризами.

Были и единичные ответы о том, что самым неожиданным «предновогодним подарком» от руководства компаний для соискателей стало увольнение.

При этом людям вручали и очень приятные корпоративные сюрпризы, такие как квартиры и «яблочные» гаджеты.

Самым желанным подарком от работодателя большинство назвали 13-ю зарплату.

В качестве презентов от коллег 16% респондентов хотели бы получить подарок-впечатление. К примеру, сертификат или билет в кино или театр.

Еще 11% желают, чтобы им преподнесли что-то применимое в обиходе, 8% — необычную книгу или хобби-набор. При этом 55% опрошенных ничего не ожидают от коллег. Для них важны их поддержка и взаимопонимание.

Как показало исследование, 77% опрошенных не получают премию к Новому году.

А 23% ожидают приятный бонус к зарплате — в размерах 10–20% от оклада (13%) и 30–50% от него (5%). Эти деньги работники планируют потратить на подарки близким.

За год ожидания и предпочтения белорусов как работников практически не изменились.

Так, в декабре 2024-го, согласно результатам аналогичного опроса, большинство респондентов в качестве лучшего новогоднего подарка от работодателя назвали денежную премию.

Неизменным остается и то, что участники опроса предпочитают отмечать праздник в кругу родных.

Менее 30% (как в прошлом году, так и в этом) подтвердили свое намерение встретить Новый год с коллегами и пойти на корпоратив.

