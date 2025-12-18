Союз России и КНДР обречен на упадок 1 18.12.2025, 18:11

Об этом свидетельствуют как цели сторон, так и характер их взаимодействия.

Сотрудничество России и Северной Кореи, заметно усилившееся на фоне войны в Украине, носит скорее вынужденный и прагматичный характер и вряд ли сохранится в долгосрочной перспективе, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Москва столкнулась с острой нехваткой боеприпасов и личного состава на фоне высоких темпов артиллерийских боёв и нежелания Кремля проводить масштабную мобилизацию, способную вызвать недовольство внутри страны. В этих условиях Путин был вынужден искать ресурсы за рубежом, включая наименее очевидных партнёров. КНДР оказалась удобным вариантом: страна десятилетиями накапливала боеприпасы и располагает крупной призывной армией.

Пхеньян, в свою очередь, получил возможность заработать валюту, поставляя России артиллерийские снаряды и направляя своих военнослужащих. Присутствие северокорейских солдат и техники уже фиксировалось на украинском фронте, что подтверждает реальность этого взаимодействия.

Предполагается, что взамен КНДР добивается поставок продовольствия, финансовых каналов для обхода санкций, а также ограниченной технической помощи. Наибольшие споры вызывает возможное содействие России в развитии северокорейских ракетных технологий — прежде всего в вопросах наведения и преодоления атмосферного входа, где у Пхеньяна сохраняются уязвимости.

Однако эксперты подчёркивают, что этот союз лишён прочной основы. Несмотря на общее противостояние США, стратегические интересы стран существенно расходятся. Россия преследует имперские цели и стремится восстановить влияние советской эпохи, тогда как КНДР ориентирована на узкие национальные задачи и традиционно избегает зависимости от крупных держав.

Идеологические различия также значительны, что делает устойчивый альянс маловероятным. По мере ослабления давления войны потребность Москвы и Пхеньяна друг в друге может снизиться, и их взаимодействие, вероятно, сойдёт на нет, уступив место более привычной для КНДР политике изоляции и демонстративных провокаций.

