США одобрили поставку HIMARS Тайваню 18.12.2025, 18:33

Решение вызвало резкое недовольство Пекина.

США одобрили пакеты военных поставок Тайваню на сумму $11,1 млрд, подтвердив поддержку острова на фоне напряженности в отношениях с Китаем. Решение направлено на укрепление обороноспособности Тайбэя и модернизацию его вооруженных сил, сообщили в Пентагоне, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

В перечень одобренных поставок входят 82 реактивные системы залпового огня HIMARS на сумму около $4 млрд, современные гаубицы, ракеты и противотанковые беспилотники. По оценкам тайваньских экспертов, HIMARS значительно усилят сдерживание, поскольку способны поражать военные цели на восточном побережье Китая. Новые гаубицы, состоящие на вооружении армии США, также станут серьезным технологическим обновлением для Тайваня.

Решение вызвало резкое недовольство Пекина. Представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что продажа оружия «обернется против США» и обвинил Тайвань в том, что он превращает остров «в пороховую бочку». Китай считает Тайвань своей территорией и не исключает силового сценария его присоединения.

Несмотря на отсутствие официальных дипломатических отношений, Вашингтон остается главным гарантом безопасности Тайваня. В соответствии с Законом об отношениях с Тайванем 1979 года США обязаны помогать острову в самообороне. При этом США придерживаются политики стратегической неопределенности, не уточняя, будут ли они напрямую вмешиваться в случае конфликта.

Президент Тайваня Лай Циндэ приветствовал решение Вашингтона, назвав отношения с США «крайне прочными». Министерство обороны острова выразило «искреннюю благодарность» за одобрение сделки. Продажи вступят в силу после 30-дневного рассмотрения в Конгрессе США.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com