18 декабря 2025, четверг, 19:02
Зеленский рассказал, кто может заставить Путина остановить войну

  • 18.12.2025, 18:55
Зеленский рассказал, кто может заставить Путина остановить войну

Россию может остановить только давление.

Российский диктатор Владимир Путин не собирается останавливать войну против Украины, но его можно заставить это сделать.

Об этом в четверг, 18 декабря, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе, пишет New Voice.

Зеленский отметил, что Путина могут остановить Соединенные Штаты Америки.

«И я на это рассчитываю. Я реально рассчитываю на давление от США», — заявил Зеленский, добавив, что сейчас Америка больше выполняет роль медиатора.

Украинский лидер подчеркнул, что он очень хотел бы, чтобы США усилили давление на Россию, потому что «Путин не хочет останавливать войну».

«Но он может это сделать, если США больше надавят», — уверен президент.

