Ученые назвали пять способов сохранить мозг здоровым на всю жизнь

Сочетание этих привычек способно существенно повысить качество жизни.

Современные исследования показывают, что здоровье мозга во многом зависит не от дорогих технологий, а от простых ежедневных привычек. Ученые подчеркивают, что мозг сохраняет гибкость на протяжении всей жизни и способен укрепляться на биологическом уровне благодаря образу жизни, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Специалисты выделяют пять ключевых факторов, которые помогают улучшить память, концентрацию и мышление и замедлить возрастные изменения.

Физическая активность. Регулярные упражнения считаются главным фактором здорового старения мозга. Анализ тысяч исследований показывает, что даже 8–12 недель умеренной активности — быстрой ходьбы, езды на велосипеде или других движений около трех часов в неделю — улучшают память и скорость мышления.

Качественный сон. Во время глубокого сна мозг очищается от продуктов обмена веществ. Недостаток сна, по данным последних обзоров, значительно ускоряет когнитивное старение. Эксперты советуют соблюдать режим, ограничивать экраны вечером и создавать темную, прохладную обстановку в спальне.

Снижение стресса. Хронический стресс негативно влияет на память и принятие решений. Даже короткие практики дыхания или медитации способны снизить уровень тревоги и частично обратить негативные изменения в мозге.

Питание. Диеты с преобладанием растительной пищи, особенно средиземноморская, замедляют когнитивные изменения. Исследования показывают, что такое питание может «омолаживать» мозг на десятки лет по биомаркерам болезни Альцгеймера.

Умственная активность.

Изучение языков, музыка, головоломки и обучение новому укрепляют так называемый когнитивный резерв и помогают мозгу адаптироваться с возрастом.

