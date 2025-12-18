Лукашенко: Лука обманул всех

Лукашенко: Лука обманул всех3
Дикатор объяснился за освобождение политзаключенных.
Диктатор Беларуси Александр Лукашенко заявил, что освободил политзаключенных, у которых заканчивались сроки лишения свободы. Об этом узурпатор сообщил на заседании VII «ВНС», комментируя договоренности с США по данному вопросу.
«После очередной партии [освобожденных] меня все упрекали оттуда, [говорили, что] а, Лука (Лукашенко — прим.) обманул всех, выпустил тех, которые через два месяца должны были выйти. Но ребята, вы меня просили, я выпустил. Но они же правы, два месяца оставалось. Сейчас не успели этих выпустить — а, там, как ее, Колесникова, Бабарико, создают в Германии отдельный центр. Латушки-Тихушки не нужны», — сказал Лукашенко.
Как сообщал Charter97.org, 13 декабря Лукашенко подписал указ о помиловании 123 заключенных.