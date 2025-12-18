Foreign Policy: Космос превратился в «Дикий Запад»2
- 18.12.2025, 19:18
Миру нужен «космический совет», чтобы управлять космическим трафиком.
С ростом числа запусков и спутников космос превратился в «Дикий Запад», а действующие международные соглашения, включая Договор о космическом пространстве 1967 года, устарели. Снижение стоимости выводов на орбиту и бурное развитие частной космической индустрии обострили конкуренцию и риски столкновений на орбите, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).
Основные проблемы сегодня связаны не столько с территориальными спорами или добычей ресурсов на Луне, сколько с безопасностью работы спутников и управлением космическим трафиком. Отсутствуют универсальные протоколы координации полетов, правила вывода отработавших орбитальных объектов и институционализированные каналы коммуникации между государствами и частными компаниями.
При этом многие принципы уже согласованы: например, Руководящие принципы ООН по долгосрочной устойчивости космической деятельности предлагают добровольные нормы обмена данными, координации и минимизации мусора на орбите. Но их соблюдение остается нерегулируемым, а отсутствие механизма обеспечения единой практики может создать кризис, когда космическая экономика выйдет на полную мощность.
Автор предлагает решение: создание конференции участников (совета) для Договора о космическом пространстве. Такой формат позволит постепенно уточнять понятия «надлежащего уважения» к другим участникам и стандарты ответственности, превращая существующие договорные обязательства в более конкретные нормы.
Совет станет площадкой для регулярных встреч делегатов, ученых и представителей частного сектора, упрощая дипломатические переговоры и вырабатывая согласованные правила «дорожного движения» в космосе. Этот подход похож на ежегодные климатические конференции: они концентрируют внимание государств и создают стимулы для компромиссов.
Ключевым шагом может стать закрепление правил по управлению космическим трафиком, стандартизация обмена данными и обязательств по прозрачности миссий.
Создание «космического совета» не решит все проблемы сразу, но обеспечит устойчивый механизм развития космического права без необходимости радикальных изменений договора или заключения новых соглашений.