Foreign Policy: Космос превратился в «Дикий Запад» 2 18.12.2025, 19:18

Миру нужен «космический совет», чтобы управлять космическим трафиком.

С ростом числа запусков и спутников космос превратился в «Дикий Запад», а действующие международные соглашения, включая Договор о космическом пространстве 1967 года, устарели. Снижение стоимости выводов на орбиту и бурное развитие частной космической индустрии обострили конкуренцию и риски столкновений на орбите, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

Основные проблемы сегодня связаны не столько с территориальными спорами или добычей ресурсов на Луне, сколько с безопасностью работы спутников и управлением космическим трафиком. Отсутствуют универсальные протоколы координации полетов, правила вывода отработавших орбитальных объектов и институционализированные каналы коммуникации между государствами и частными компаниями.

При этом многие принципы уже согласованы: например, Руководящие принципы ООН по долгосрочной устойчивости космической деятельности предлагают добровольные нормы обмена данными, координации и минимизации мусора на орбите. Но их соблюдение остается нерегулируемым, а отсутствие механизма обеспечения единой практики может создать кризис, когда космическая экономика выйдет на полную мощность.

Автор предлагает решение: создание конференции участников (совета) для Договора о космическом пространстве. Такой формат позволит постепенно уточнять понятия «надлежащего уважения» к другим участникам и стандарты ответственности, превращая существующие договорные обязательства в более конкретные нормы.

Совет станет площадкой для регулярных встреч делегатов, ученых и представителей частного сектора, упрощая дипломатические переговоры и вырабатывая согласованные правила «дорожного движения» в космосе. Этот подход похож на ежегодные климатические конференции: они концентрируют внимание государств и создают стимулы для компромиссов.

Ключевым шагом может стать закрепление правил по управлению космическим трафиком, стандартизация обмена данными и обязательств по прозрачности миссий.

Создание «космического совета» не решит все проблемы сразу, но обеспечит устойчивый механизм развития космического права без необходимости радикальных изменений договора или заключения новых соглашений.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com