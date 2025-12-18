закрыть
Президент Литвы: Время нацелиться санкциями на самые болезненные места Беларуси

  • 18.12.2025, 19:20
Гитанас Науседа

Только самые смелые решения наносят ощутимый ущерб режиму.

Президент Гитанас Науседа считает, что сейчас не время Евросоюзу сомневаться при обсуждении дополнительных санкций против России и Беларуси. По словам главы государства, российская экономика находится не в лучшем состоянии, поэтому Европа должна усилить давление и ввести санкции против крупнейших нефтяных компаний страны-агрессора, таких как «Газпром» и «Новотек», передает Delfi.

«Что касается санкций против России и Беларуси, мы должны быть тверды. Я считаю, что сейчас не время сомневаться, и мы должны нацелиться на самые дорогие места — «Газпром», «Новотек» и «Лукойл», потому что только самые смелые решения наносят ощутимый ущерб режиму и влияют на российскую экономику, которая и без того находится не в лучшем состоянии», — заявил Г. Науседа журналистам в Брюсселе в четверг.

«Мы знаем, что их экономика хромает, и мы должны еще больше постараться, чтобы заставить Россию заплатить за свою агрессию», — заявил он.

Как сообщалось ранее, в четверг в Брюсселе состоится встреча лидеров Европейского союза (ЕС) для согласования мер финансирования экономических и военных потребностей Украины в ближайшие годы.

Наиболее обсуждаемая модель финансирования предусматривает предоставление Украине российских государственных активов, замороженных в рамках санкций блока, в виде займа, который Киев должен будет погасить только в случае выплаты Россией репараций после войны.

