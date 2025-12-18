закрыть
Британия ввела санкции против «Татнефти» и «Русснефти»

1
  • 18.12.2025, 19:44
Британия ввела санкции против «Татнефти» и «Русснефти»

Также под ограничения попали «Руснефтегаз» и ННК.

Великобритания внесла в санкционный список «Татнефть» и «Русснефть», следует из сообщения Минфина Соединенного Королевства.

Также под ограничения, подразумевающие заморозку активов, попали «Руснефтегаз» и ННК. Лондон отвел на сворачивание операций с этими компаниями и их дочерними предприятиями срок до 31 января 2026 года, следует из лицензии, опубликованной на сайте британского правительства.

В санкционном списке Британии оказались и базирующиеся в Дубае сырьевые трейдинговые компании Tejarinaft FZCO, Fossil Trading FZCO, AMUR II FZCO, Altrum Group FZCO, Mercantile & Maritime Group, Redwood Global Supply FZ-LLC и Saphira Energy FZE.

Также под британские санкции попали узбекистанские компании, специализирующиеся на производстве хлопковой продукции: Ферганский химический завод, Gelion Business Trade, Chemistry International и Raw Materials Cellulose.

Под ограничениями оказались финансовая компания «Кифико» (Киргизия) и занимающаяся поставками электроники Gimli Trade LLC (ОАЭ). Также в список попали российские производители хлопковой продукции ООО «Текстиль-Сервис» и ООО «Фабрика ваты 24».

