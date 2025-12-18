Фицо собирается посетить Беларусь

Фицо собирается посетить Беларусь9
Идет подготовка визита премьера Словакии.
В данный момент идет подготовка визита в Беларусь премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигач, который приглашен на заседание Всебелорусского народного собрания, сообщает БелТА.
Йозеф Мигач отметил, что это будет первый за последние годы визит такого высокого уровня из Словакии в Беларусь и он непосредственно участвует в подготовке этого события. Однако точная дата визита пока не определена и будет определяться после консультаций между министерствами иностранных дел двух стран.