18 декабря 2025, четверг, 20:32
Фицо собирается посетить Беларусь

9
  • 18.12.2025, 19:46
  • 1,032
Роберта Фицо

Идет подготовка визита премьера Словакии.

В данный момент идет подготовка визита в Беларусь премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигач, который приглашен на заседание Всебелорусского народного собрания, сообщает БелТА.

Йозеф Мигач отметил, что это будет первый за последние годы визит такого высокого уровня из Словакии в Беларусь и он непосредственно участвует в подготовке этого события. Однако точная дата визита пока не определена и будет определяться после консультаций между министерствами иностранных дел двух стран.

