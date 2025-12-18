Фицо собирается посетить Беларусь 9 18.12.2025, 19:46

1,032

Роберта Фицо

Идет подготовка визита премьера Словакии.

В данный момент идет подготовка визита в Беларусь премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигач, который приглашен на заседание Всебелорусского народного собрания, сообщает БелТА.

Йозеф Мигач отметил, что это будет первый за последние годы визит такого высокого уровня из Словакии в Беларусь и он непосредственно участвует в подготовке этого события. Однако точная дата визита пока не определена и будет определяться после консультаций между министерствами иностранных дел двух стран.

