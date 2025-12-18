Цены на золото впервые в истории поднялись выше $4400 за унцию 18.12.2025, 20:00

С начала года золото подорожало более чем на 65%.

Биржевая стоимость золота впервые в истории превысила $4400 за унцию. Февральские фьючерсы на драгоценный металл на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) на торгах в четверг, 18 декабря, подорожали на 0,79% — до отметки $4408,6 за унцию, свидетельствуют данные торгов на 19:19 по Минску.

Предыдущий пик цены был 20 октября на уровне $4398 за унцию.

С начала 2025 года биржевые цены на золото прибавили более 60%, а серебро — 116%. По подсчетам Bloomberg, в этом году золото демонстрирует лучшие годовые показатели роста с 1979 года. Эти ралли было поддержано активными покупками со стороны центральных банков и оттоком инвесторов из облигаций и валют, поясняет агентство.

