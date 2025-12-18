Юноши минского Динамо сыграют с «ПСЖ» в Париже
Столичная команда (U-19) впервые пробилась в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.
В швейцарском Ньоне на днях прошла жеребьевка стадии плей-офф Юношеской лиги УЕФА, по итогам которой минское «Динамо» узнало своего соперника.
Команда Сергея Яромко в 1/16 финала турнира сыграет против французского «Пари Сен-Жермен».
Встреча состоится 4 февраля 2026-го года на тренировочной базе парижан.Старт поединка — в 16:30.
По регламенту победитель определится в одном матче.
На этапе квалификации белорусы одолели казахстанский «Ордабасы», болгарский «Лудогорец» и грузинский «Динамо» из Тбилиси.
«ПСЖ» в свою очередь занял 13-е место в общем этапе пути Лиги чемпионов, набрав 11 очков в шести матчах.
Отметим, что белорусская команда впервые пробилась в такую стадию молодежного еврокубка.