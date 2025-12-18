Юноши минского Динамо сыграют с «ПСЖ» в Париже 18.12.2025, 20:17

Столичная команда (U-19) впервые пробилась в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.

В швейцарском Ньоне на днях прошла жеребьевка стадии плей-офф Юношеской лиги УЕФА, по итогам которой минское «Динамо» узнало своего соперника.

Команда Сергея Яромко в 1/16 финала турнира сыграет против французского «Пари Сен-Жермен».

Встреча состоится 4 февраля 2026-го года на тренировочной базе парижан.Старт поединка — в 16:30.

По регламенту победитель определится в одном матче.

На этапе квалификации белорусы одолели казахстанский «Ордабасы», болгарский «Лудогорец» и грузинский «Динамо» из Тбилиси.

«ПСЖ» в свою очередь занял 13-е место в общем этапе пути Лиги чемпионов, набрав 11 очков в шести матчах.

Отметим, что белорусская команда впервые пробилась в такую стадию молодежного еврокубка.

