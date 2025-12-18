закрыть
Зеленский прибыл с визитом в Варшаву

  • 18.12.2025, 20:47
Зеленский прибыл с визитом в Варшаву

Он встретится с президентом Польши и другими высокопоставленными чиновниками страны.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Варшаву, где запланированы переговоры с президентом Польши Каролем Навроцким и другими высокопоставленными чиновниками страны.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины в четверг, 18 декабря.

Ранее канцелярия президента Польши обнародовала программу официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву.

Согласно плану, 19 декабря, в 10:00 (по Варшаве), состоится официальная церемония встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом Польши Каролем Навроцким.

В 10:15 начнется личная встреча двух лидеров в Президентском дворце.

В 11:00 запланированы пленарные переговоры делегаций под председательством президентов, а в 11:55 состоится встреча президентов с представителями СМИ.

