Зеленский прибыл с визитом в Варшаву 18.12.2025, 20:47

Он встретится с президентом Польши и другими высокопоставленными чиновниками страны.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Варшаву, где запланированы переговоры с президентом Польши Каролем Навроцким и другими высокопоставленными чиновниками страны.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины в четверг, 18 декабря.

Ранее канцелярия президента Польши обнародовала программу официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву.

Согласно плану, 19 декабря, в 10:00 (по Варшаве), состоится официальная церемония встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом Польши Каролем Навроцким.

В 10:15 начнется личная встреча двух лидеров в Президентском дворце.

В 11:00 запланированы пленарные переговоры делегаций под председательством президентов, а в 11:55 состоится встреча президентов с представителями СМИ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com