Зеленский прибыл с визитом в Варшаву
- 18.12.2025, 20:47
Он встретится с президентом Польши и другими высокопоставленными чиновниками страны.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Варшаву, где запланированы переговоры с президентом Польши Каролем Навроцким и другими высокопоставленными чиновниками страны.
Об этом сообщили в Офисе президента Украины в четверг, 18 декабря.
Ранее канцелярия президента Польши обнародовала программу официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву.
Согласно плану, 19 декабря, в 10:00 (по Варшаве), состоится официальная церемония встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом Польши Каролем Навроцким.
В 10:15 начнется личная встреча двух лидеров в Президентском дворце.
В 11:00 запланированы пленарные переговоры делегаций под председательством президентов, а в 11:55 состоится встреча президентов с представителями СМИ.