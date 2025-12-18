Звезда «Гарри Поттера» снимется с Джонни Деппом в рождественском фильме 18.12.2025, 20:58

Руперт Гринт

Картина будет снята по книге Чарльза Диккенса.

Британский актер Руперт Гринт, сыгравший Рона Уизли в «Гарри Поттере», снимется в рождественском фильме.

Партнером по съемочной площадке станет один из кумиров актера – Джонни Депп. Об этом пишет издание Deadline.

Анонс нового фильма со звездой популярной киносаги порадовал фанатов.

Картина под названием «Эбенезер. Рождественская песнь» от Paramount будет снята по книге Чарльза Диккенса.

Сюжет строится на истории скряги, который видит прошлое, настоящее и будущее в Рождество.

Как пишут журналисты, Гринт сыграет роль бескорыстного ассистента Скруджа или Боба Крэтчита, образ которого воплотит Депп.

Также в картине снимутся и другие популярные актеры: Дейзи Ридли из «Звездных войн», Артур Конти из «Битлджус Битлджус», Иэн Маккеллен из «Властелина колец» и не только.

Премьера фильма «Рождественская песнь» состоится сравнительно скоро – 13 ноября 2026 года.

Интересно, что у ленты уже есть «конкурент»: еще одна адаптация книги, но от студии Warner Bros. Там роль скряги исполнит несравненный Уиллем Дефо.

