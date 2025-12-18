Белорус Федор Лапоухов — один из номинантов на звание лучшего игрока софийского ЦСКА 18.12.2025, 21:17

22-летний вратарь сыграл 14 матчей во всех турнирах, пропустив 11 мячей.

Белорусский вратарь Федор Лапоухов номинирован на звание лучшего игрока софийского ЦСКА по итогам первой половины сезона-2025/26.

Об этом сообщает пресс-служба клуба из столицы Болгарии.

Другие кандидаты на звание: защитник Лумбард Деллова, нападающие Леандро Годой и Иоаннис Питас, а также полузащитники Бруно Жордао и Джеймс Ето‘о.

В текущем сезоне 22-летний белорусский вратарь сыграл 14 матчей во всех турнирах, пропустил 11 мячей и четыре раза сыграл «на ноль».

