Глава «Ахмата» Алаудинов и российский депутат Вассерамн вступили в резкую перепалку 18.12.2025, 21:29

Анатолий Вассерман

Апти Алаудинов заявил известному в РФ депутату-эрудиту, что у того «спрашивалка не выросла».

Глава «Ахмата» и замначальника Главного военно-политического управления (ГВПУ) Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов резко ответил на депутатский запрос Анатолия Вассермана. Он, в частности, пригрозил помощнику депутата Роману Носикову и припомнил Вассерману наличие у того вплоть до 2016 года украинского гражданства.

Запрос был направлен 16 декабря. Парламентарий написал, что уважает генерала, но обратил внимание, что вокруг того «вьются хороводом» деятели, которые считают Алаудинова «инструментом для решения личных проблем с правосудием». Депутат также отметил, что одна из этих персон значится в реестре террористов и экстремистов.

«Не могу защищать вашу репутацию, так как это предполагало бы, что вы не в состоянии защитить ее самостоятельно. Могу лишь предложить вам посмотреть на сложившееся положение с разных сторон. И как в старой истории про генерала, который повел внука в цирк — приказать прекратить этот балаган», – ответил Вассерман.

Алаудинов записал ответное видеообращение. Он объяснил, что ранее не реагировал на происходящее из-за болезни. Однако содержание письма стало массово пересылаться ему различными людьми. Формулировку о необходимости «прекратить балаган» генерал счел необоснованной. Он также обратил внимание, что у Вассермана есть депутатская неприкосновенность, но у его помощника ее нет, поэтому после новогодних праздников ему «воздадут по заслугам».

«Вы что из моих действий считаете балаганом? Это то, что я 31 год воюю за Россию? Может, это для вас балаган? Может, то, что я четыре года почти уже скоро будет на «СВО» нахожусь? Может, вы считаете балаганом то, что я все время работаю на объединение людей, проживающих в нашей стране, независимо от их вероисповедания, национальности?» – сокрушился Алаудинов.

Командир «Ахмата» посоветовал парламентарию заниматься своей работой и заявил, что «спрашивалка не выросла», чтобы он должен был что-либо объяснять. Алаудинов также отметил, что Вассерман слишком мало времени прожил в России и он не припомнит его заслуг.

