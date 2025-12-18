закрыть
Какие блюда были на колядном столе у наших предков

  • 18.12.2025, 21:49
Какие блюда были на колядном столе у наших предков

И что они обозначали?

В белорусской традиции колядный стол – это не просто набор случайных блюд, а отражение всего праздничного цикла – от ограничений к изобилию. И да, далеко не обязательно на нем было 12 блюд, как это принято считать. Все зависело от региона и от возможности семьи.

– Каляды ідуць пасля вялікага посту, таму ежа ў гэты час вельмі моцна адрознівалася. Напрыклад, першая калядная вячэра (у католікаў 24 снежня, а ў праваслаўных – 6 студзеня) была поснай ды называлася «беднай» ці «галоднай Куццёй». Асноўнай стравай і была та самая Куцця – пярловая ці аўсяная каша без масла і малака. Але маглі быць і іншыя варыянты, галоўнае – зерне. Бо яно можа ляжаць вельмі доўга і захоўваць сваю сілу. Варанае зерне – гэта знак абнаўлення свету і новага жыцця” – рассказывает (smartpress.by https://smartpress.by/news/kakie-blyuda-byli-na-kolyadnom-stole-u-nashikh-predkov-i-c… ) заведующая отделом фольклористики и культуры славянских народов Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук, доктор филологических наук Татьяна Володина.

На следующий день, в Рождество, пост заканчивался и стол становился скоромным (с продуктами животного происхождения). Для сельских жителей мясо было основным символом праздника и достатка.

– Пагэтаму святочны стол – гэта ў першую чаргу каўбаски, шкварки, верашчаки і г. д. Але асаблівым прысмакам было парася, якое лічылася не проста ежай, а ахвярнай жывёлай. Яго гадавалі некалькі месцаў і запякалі дзеля таго, каб у Новым годзе шчасціла, – дополняет фольклорист.

Еще одним важным колядным блюдом были блины. Они считались едой не только для людей, но и для представителей «того света». Причем, в широком смысле.

– Першы блін – не чалавеку. Яго клалі для нябожчыкаў, для Марозу, для птушак ці жывёл… Гэта таксама была такая ахвяра дзеля дабрабыту ды удзячнасць усяму наваколлю, – отмечает Татьяна Володина.

