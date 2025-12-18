Трамп: Я надеюсь, что Украина будет действовать быстро 9 18.12.2025, 22:40

2,062

Президент США считает, что процесс урегулирования войны РФ в Украине «к чему-то приближается».

Процесс урегулировния российско-украинской войны «к чему-то приближается», заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

«Я надеюсь, что Украина будет действовать быстро. Я надеюсь, что Украина будет действовать быстро из-за России. Они занимают слишком твердую позицию, Россия передумает», — сказал он.

