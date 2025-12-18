В Беларуси хотят ввести запрет регистрации старых автомобилей

В Беларуси хотят ввести запрет регистрации старых автомобилей2
18.12.2025, 22:53
По примеру России.
В «Белтехосмотре» рассказали о перспективах запрета регистрации старых автомобилей в Беларуси по примеру России. В частности, там отметили, что возраст сам по себе не станет причиной для ограничений, а ключевым критерием по-прежнему будет техническое состояние транспортного средства.
В то время как в России обсуждаются запрет на регистрацию машин старше 30 лет и полугодовой техосмотр для авто от 15 лет, в Беларуси подчеркивают иной принцип.
«Вместо введения возрастных ограничений у нас применяется логичный подход к периодичности осмотра», – пояснили в «Белтехосмотре».
Так, текущие требования к ней в Беларуси зависят от возраста автомобиля:
раз в три года – для автомобилей возрастом до трех лет
раз в два года – для авто от трех до десяти лет
ежегодно – для автомобилей старше десяти лет.
В организации заверили, что не планируют менять этот подход, а также не намерены вводить специальную категорию "раритетных" авто с мягкими требованиями.
Кроме того, в «Белтехосмотре» заявили, что не рассматривают проведение процедуры оценки исправности автомобиля. Там сослались на позицию Министерства транспорта и коммуникаций, которое подобное решение не поддерживает.
«Основные причины – сохранение высокого уровня безопасности на дорогах и выполнение международных обязательств в рамках Таможенного союза», – отметили в организации.
При этом в ней признают, что наличие «талона» не всегда является абсолютной гарантией исправности машины, но система направлена на минимизацию рисков.