18 декабря 2025, четверг, 23:37
В Беларуси хотят ввести запрет регистрации старых автомобилей

2
  • 18.12.2025, 22:53
  • 2,032
В Беларуси хотят ввести запрет регистрации старых автомобилей

По примеру России.

В «Белтехосмотре» рассказали о перспективах запрета регистрации старых автомобилей в Беларуси по примеру России. В частности, там отметили, что возраст сам по себе не станет причиной для ограничений, а ключевым критерием по-прежнему будет техническое состояние транспортного средства.

В то время как в России обсуждаются запрет на регистрацию машин старше 30 лет и полугодовой техосмотр для авто от 15 лет, в Беларуси подчеркивают иной принцип.

«Вместо введения возрастных ограничений у нас применяется логичный подход к периодичности осмотра», – пояснили в «Белтехосмотре».

Так, текущие требования к ней в Беларуси зависят от возраста автомобиля:

раз в три года – для автомобилей возрастом до трех лет

раз в два года – для авто от трех до десяти лет

ежегодно – для автомобилей старше десяти лет.

В организации заверили, что не планируют менять этот подход, а также не намерены вводить специальную категорию "раритетных" авто с мягкими требованиями.

Кроме того, в «Белтехосмотре» заявили, что не рассматривают проведение процедуры оценки исправности автомобиля. Там сослались на позицию Министерства транспорта и коммуникаций, которое подобное решение не поддерживает.

«Основные причины – сохранение высокого уровня безопасности на дорогах и выполнение международных обязательств в рамках Таможенного союза», – отметили в организации.

При этом в ней признают, что наличие «талона» не всегда является абсолютной гарантией исправности машины, но система направлена на минимизацию рисков.

