закрыть
18 декабря 2025, четверг, 23:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Назван простой способ сблизиться с семьей на праздниках

  • 18.12.2025, 23:13
Назван простой способ сблизиться с семьей на праздниках

На что стоит обратить внимание?

Совместные настольные игры во время новогодних и рождественских праздников помогают укреплять семейные связи, снижать стресс и улучшать взаимопонимание между поколениями, рассказала международная команда ученых. Об этом сообщает портал The Conversation.

По мнению специалистов, игры ценны тем, что создают структуру общения: участники концентрируются на общей задаче, а не на бытовых ролях или старых конфликтах. Такой эффект в психологии называют совместным вниманием — состоянием, при котором фокус нескольких людей направлен на один объект или действие. Это усиливает чувство принадлежности к группе и способствует эмоциональному сближению.

Исследования также показывают, что игра повышает уровень положительных эмоций и смеха, которые являются ключевыми факторами формирования доверия и социальной связи. Кроме того, игровой формат позволяет людям временно выйти за рамки привычных ролей: родители могут позволить себе быть менее серьезными, а подростки — проявить стратегическое мышление и инициативу.

Однако психологи подчеркнули, что выбор игры имеет значение. Разные настольные игры активируют разные аспекты взаимодействия — от коммуникации до эмоциональной саморегуляции.

Так, игры, основанные на подборе слов и намеков, тренируют навыки прагматического общения — умение понимать смысл, выходящий за рамки буквального значения. Игры с элементами рисования и искажений информации способствуют совместному смеху и формированию «внутренних шуток», что снижает напряжение и усиливает чувство сплоченности.

Карточные игры с элементами случайности, в свою очередь, часто вызывают резкие эмоциональные реакции. Психологи связывают это с эффектом потери: люди сильнее реагируют на проигрыш, чем на выигрыш, даже если понимают, что результат зависит от удачи. Такие игры наглядно показывают, как разные члены семьи справляются с фрустрацией и стрессом.

Кооперативные настольные игры, где участники действуют не друг против друга, а против общей «системы», усиливают чувство коллективной эффективности — веру в то, что группа способна добиться большего, чем каждый по отдельности. Они также демонстрируют принципы распределённого мышления, при котором решение задачи возникает благодаря объединению знаний и навыков всех участников.

Отдельный интерес для психологов представляют игры, в которых запрещено вербальное общение. Они подчеркивают роль невербальной синхронизации — способности людей бессознательно подстраиваться друг под друга по ритму и времени, даже в полной тишине.

Специалисты отметили, что сама игра важна меньше, чем создаваемое ею пространство для общения. В период праздников, когда эмоциональные ожидания особенно высоки, совместная игра может стать безопасным способом восстановить контакт, снизить напряжение и увидеть друг друга с новой стороны.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных Наталья Радина