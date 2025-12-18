Назван простой способ сблизиться с семьей на праздниках 18.12.2025, 23:13

На что стоит обратить внимание?

Совместные настольные игры во время новогодних и рождественских праздников помогают укреплять семейные связи, снижать стресс и улучшать взаимопонимание между поколениями, рассказала международная команда ученых. Об этом сообщает портал The Conversation.

По мнению специалистов, игры ценны тем, что создают структуру общения: участники концентрируются на общей задаче, а не на бытовых ролях или старых конфликтах. Такой эффект в психологии называют совместным вниманием — состоянием, при котором фокус нескольких людей направлен на один объект или действие. Это усиливает чувство принадлежности к группе и способствует эмоциональному сближению.

Исследования также показывают, что игра повышает уровень положительных эмоций и смеха, которые являются ключевыми факторами формирования доверия и социальной связи. Кроме того, игровой формат позволяет людям временно выйти за рамки привычных ролей: родители могут позволить себе быть менее серьезными, а подростки — проявить стратегическое мышление и инициативу.

Однако психологи подчеркнули, что выбор игры имеет значение. Разные настольные игры активируют разные аспекты взаимодействия — от коммуникации до эмоциональной саморегуляции.

Так, игры, основанные на подборе слов и намеков, тренируют навыки прагматического общения — умение понимать смысл, выходящий за рамки буквального значения. Игры с элементами рисования и искажений информации способствуют совместному смеху и формированию «внутренних шуток», что снижает напряжение и усиливает чувство сплоченности.

Карточные игры с элементами случайности, в свою очередь, часто вызывают резкие эмоциональные реакции. Психологи связывают это с эффектом потери: люди сильнее реагируют на проигрыш, чем на выигрыш, даже если понимают, что результат зависит от удачи. Такие игры наглядно показывают, как разные члены семьи справляются с фрустрацией и стрессом.

Кооперативные настольные игры, где участники действуют не друг против друга, а против общей «системы», усиливают чувство коллективной эффективности — веру в то, что группа способна добиться большего, чем каждый по отдельности. Они также демонстрируют принципы распределённого мышления, при котором решение задачи возникает благодаря объединению знаний и навыков всех участников.

Отдельный интерес для психологов представляют игры, в которых запрещено вербальное общение. Они подчеркивают роль невербальной синхронизации — способности людей бессознательно подстраиваться друг под друга по ритму и времени, даже в полной тишине.

Специалисты отметили, что сама игра важна меньше, чем создаваемое ею пространство для общения. В период праздников, когда эмоциональные ожидания особенно высоки, совместная игра может стать безопасным способом восстановить контакт, снизить напряжение и увидеть друг друга с новой стороны.

