В Армению из Азербайджана впервые за десятилетие по железной дороге прибыла партия нефтепродуктов 18.12.2025, 23:16

Иллюстрационное фото

Ереван получил 22 цистерны с 1210 тоннами бензина.

Азербайджан в четверг отправил по железной дороге нефтепродукты в Армению, что стало первым таким экспортом за последние десятилетия и значительным прорывом в усилиях по нормализации отношений между двумя странами.

Об этом сообщает Euronews.

В четверг было доставлено 22 железнодорожных цистерны с 1210 тоннами бензина АИ-95, произведенного азербайджанской государственной нефтяной компанией SOCAR, которые отправились в Армению через Грузию.

Официальные представители обеих стран заявили, что этот экспорт является значительным шагом, который выходит за рамки политических заявлений и демонстрирует практические экономические преимущества мира.

Поставка топлива является результатом соглашения, достигнутого 28 ноября в Габале, на северо-западе Азербайджана, где вице-премьер-министр Азербайджана Шахин Мустафаев встретился со своим армянским коллегой Мгером Григоряном.

В настоящее время Армения импортирует более 60% топлива из России – 230 тысяч тонн бензина и 175 тысяч тонн дизельного топлива в 2024 году, а остальное поставляется из Ирана, Румынии, Мальты и Турции.

8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа соглашение, включающее создание транзитного коридора, который будет называться «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания».

