закрыть
18 декабря 2025, четверг, 23:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Армению из Азербайджана впервые за десятилетие по железной дороге прибыла партия нефтепродуктов

  • 18.12.2025, 23:16
В Армению из Азербайджана впервые за десятилетие по железной дороге прибыла партия нефтепродуктов
Иллюстрационное фото

Ереван получил 22 цистерны с 1210 тоннами бензина.

Азербайджан в четверг отправил по железной дороге нефтепродукты в Армению, что стало первым таким экспортом за последние десятилетия и значительным прорывом в усилиях по нормализации отношений между двумя странами.

Об этом сообщает Euronews.

В четверг было доставлено 22 железнодорожных цистерны с 1210 тоннами бензина АИ-95, произведенного азербайджанской государственной нефтяной компанией SOCAR, которые отправились в Армению через Грузию.

Официальные представители обеих стран заявили, что этот экспорт является значительным шагом, который выходит за рамки политических заявлений и демонстрирует практические экономические преимущества мира.

Поставка топлива является результатом соглашения, достигнутого 28 ноября в Габале, на северо-западе Азербайджана, где вице-премьер-министр Азербайджана Шахин Мустафаев встретился со своим армянским коллегой Мгером Григоряном.

В настоящее время Армения импортирует более 60% топлива из России – 230 тысяч тонн бензина и 175 тысяч тонн дизельного топлива в 2024 году, а остальное поставляется из Ирана, Румынии, Мальты и Турции.

8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа соглашение, включающее создание транзитного коридора, который будет называться «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных Наталья Радина