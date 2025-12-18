Трамп: Я не обязан спрашивать у конгресса разрешения на удары по Венесуэле 6 18.12.2025, 23:38

Ранее президент США признал правительство Венесуэлы террористической организацией.

Администрация США не обязана запрашивать разрешение у конгресса на возможные удары по наземным целям в Венесуэле. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, трансляцию вел Белый дом.

Трамп отметил, что не возражает против уведомления законодателей, но не обязан этого делать. Он также выразил опасения, что конгрессмены могут допустить утечку информации о планах Вашингтона в отношении Венесуэлы.

«Я не обязан им говорить. Это было доказано», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о необходимости согласия Конгресса на военные действия.

17 декабря Трамп объявил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее». Он также признал правительство республики террористической организацией за кражу активов Вашингтона, и пообещал, что военная активность США вокруг страны будет усиливаться до тех пор, пока Каракас не вернет всю нефть, землю и другие активы.

