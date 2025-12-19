Школьница из Пуховичей сфотографировала бабушкину карту и потратила более 13 тысяч рублей 19.12.2025, 1:07

Больше всего денег ушло на маркетплейс.

В Пуховичах 15-летняя школьница сфотографировала банковскую карту своей бабушки и принялась тратить деньги. За несколько месяцев она смогла опустошить счет на более чем 13 тысяч рублей. Об этом сообщил неофициальный телеграм-канал МВД, заметило «Зеркало».

Школьница сфотографировала банковскую карту своей 65-летней бабушки и принялась тратить ее деньги на продукты, украшения, игрушки, оплачивала премиум-подписки в мессенджере, а большую часть спустила на покупки в маркетплейсе Wildberries.

За несколько месяцев она смогла потратить более 13 тысяч рублей с карты пенсионерки.

Девочка стала фигуранткой уголовного дела за хищение имущества путем модификации компьютерной информации (ст. 212 УК). Ей грозит наказание от штрафа до ограничения свободы, но еще суд может постановить обвинительный приговор и применить только «принудительные меры воспитательного характера».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com