19 декабря 2025, пятница, 5:46
Глава Пентагона: СДВГ и ожирение осложняют набор в армию США

  • 19.12.2025, 5:32
Пит Хегсет

Пит Хегсет сделал резкое заявление.

Глава Пентагона Пит Хегсет пожаловался на толстых и тупых американцев. Он заявил, что ожирение и СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивность) осложняют набор в армию США.

Несмотря на это, рекрутерам удалось обеспечить набор в Вооруженные силы на рекордном уровне, отметил министр. «И я знаю, это непросто, исходя из основных ингредиентов, ну знаете: слишком много наших молодых людей слишком толстые или слишком тупые», — добавил он.

Потом Хегсет попытался смягчить свой комментарий, отметив, что, вероятно, новобранцев недостаточно обучают, или они страдают СДВГ или чем-то другим. По его словам, в том, почему кто-то подходит для набора в армию, а кто-то нет, есть много составляющих.

Глава Пентагона рассказал, что президент США Дональд Трамп признает заслуги военных по обеспечению набора в армию и уделяет много времени статистике.

