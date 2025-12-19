Евросоюз одобрил предоставление Украине помощи на €90 миллиардов 19.12.2025, 8:08

Беспроцентный заем надо будет вернуть только после того, как РФ выплатит репарации.

Участники саммита ЕС согласовали предоставление Украине 90 млрд евро в течение 2026-2027 годов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Европейского совета Антониу Кошти в соцсети X.

«У нас есть соглашение. Решение о предоставлении Украине поддержки в размере 90 миллиардов евро на 2026-27 годы было одобрено. Мы взяли на себя обязательства, мы выполнили их», - написал Кошта.

Канцлер Германии Фридрих Мерц добавил, что это будет беспроцентный заем.

«Это четкий сигнал из Европы Путину: эта война того не стоит. Мы заморозим российские активы, пока Россия не компенсирует Украине убытки», - отметил он в соцсети Х.

По словам Мерца, Украина должна будет вернуть кредит только после того, как РФ выплатит репарации.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com