закрыть
19 декабря 2025, пятница, 8:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Евросоюз одобрил предоставление Украине помощи на €90 миллиардов

  • 19.12.2025, 8:08
Евросоюз одобрил предоставление Украине помощи на €90 миллиардов

Беспроцентный заем надо будет вернуть только после того, как РФ выплатит репарации.

Участники саммита ЕС согласовали предоставление Украине 90 млрд евро в течение 2026-2027 годов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Европейского совета Антониу Кошти в соцсети X.

«У нас есть соглашение. Решение о предоставлении Украине поддержки в размере 90 миллиардов евро на 2026-27 годы было одобрено. Мы взяли на себя обязательства, мы выполнили их», - написал Кошта.

Канцлер Германии Фридрих Мерц добавил, что это будет беспроцентный заем.

«Это четкий сигнал из Европы Путину: эта война того не стоит. Мы заморозим российские активы, пока Россия не компенсирует Украине убытки», - отметил он в соцсети Х.

По словам Мерца, Украина должна будет вернуть кредит только после того, как РФ выплатит репарации.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных Наталья Радина