На оккупированных Россией территориях бушует опасная инфекция 2 19.12.2025, 8:16

Оккупационные «власти» не реагируют.

Во временно оккупированном Алчевске зафиксирован массовый всплеск стрептодермии в школах, при этом карантин не введен, а дистанционного обучения нет, что создает угрозу здоровью детей.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления в сети Telegram.

Массовое распространение инфекции

В школах Алчевска, что в Луганской области, зафиксированы случаи стрептодермии среди учеников. По информации местных жителей, в школе №9 болеет более половины учащихся отдельных классов.

Аналогичные симптомы появляются и в других учебных заведениях города, а очаг инфекции продолжает расширяться.

Отсутствие карантина и дистанционного обучения

Несмотря на явную угрозу, карантин в школах не вводится, дистанционного обучения также нет.

По данным ЦНС, родителям фактически намекают, что отсутствие детей в школе может создать проблемы с аттестацией, заставляя семьи рисковать здоровьем детей.

Риски для здоровья и контроль ситуации

Стрептодермия является высококонтагиозным заболеванием. Отсутствие изоляции заболевших, санитарного контроля и медицинского наблюдения способствует быстрому распространению инфекции среди школьников.

Игнорирование обращений родителей

Обращения родителей к оккупационным «медицинским структурам» остаются без ответа. Проверок и реагирования нет, контроля нет, что подтверждает системный провал здравоохранения на временно оккупированных территориях.

