закрыть
19 декабря 2025, пятница, 8:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На оккупированных Россией территориях бушует опасная инфекция

2
  • 19.12.2025, 8:16
  • 2,154
На оккупированных Россией территориях бушует опасная инфекция

Оккупационные «власти» не реагируют.

Во временно оккупированном Алчевске зафиксирован массовый всплеск стрептодермии в школах, при этом карантин не введен, а дистанционного обучения нет, что создает угрозу здоровью детей.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления в сети Telegram.

Массовое распространение инфекции

В школах Алчевска, что в Луганской области, зафиксированы случаи стрептодермии среди учеников. По информации местных жителей, в школе №9 болеет более половины учащихся отдельных классов.

Аналогичные симптомы появляются и в других учебных заведениях города, а очаг инфекции продолжает расширяться.

Отсутствие карантина и дистанционного обучения

Несмотря на явную угрозу, карантин в школах не вводится, дистанционного обучения также нет.

По данным ЦНС, родителям фактически намекают, что отсутствие детей в школе может создать проблемы с аттестацией, заставляя семьи рисковать здоровьем детей.

Риски для здоровья и контроль ситуации

Стрептодермия является высококонтагиозным заболеванием. Отсутствие изоляции заболевших, санитарного контроля и медицинского наблюдения способствует быстрому распространению инфекции среди школьников.

Игнорирование обращений родителей

Обращения родителей к оккупационным «медицинским структурам» остаются без ответа. Проверок и реагирования нет, контроля нет, что подтверждает системный провал здравоохранения на временно оккупированных территориях.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных Наталья Радина