19 декабря 2025, пятница, 8:52
NYT: Соратник Путина открыто выступил против войны с Украиной

1
  19.12.2025, 8:34
Дмитрий Козак

Высокопоставленные чиновники стали свидетелями неповиновения.

Соратник российского президента отказался выполнять приказы во время полномасштабного вторжения в Украину, публично демонстрируя несогласие и предлагая альтернативные пути, включая прекращение войны и реформы внутри страны.

Об этом сообщает The New York Times.

Отказ от приказов и последствия

Дмитрий Козак, бывший заместитель главы администрации президента РФ, отказался выполнять указания лидера страны на второй день вторжения в Украину.

По информации The New York Times, Козак заявил, что готов быть арестованным или расстрелянным, проявив открытое несогласие с целями инвазии.

Разговор с Путиным проходил с включенным громкоговорителем, что сделало других высокопоставленных чиновников свидетелями неповиновения.

Попытки дипломатического урегулирования

Соратник российского лидера уже в начале вторжения вел переговоры о прекращении огня, включая контакты с украинскими и американскими представителями.

В январе 2022 года он участвовал в восьмичасовой встрече в Париже, пытаясь найти дипломатическое решение конфликта.

Также Козак заранее прогнозировал негативные последствия вторжения, включая возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО, и предупреждал о санкциях и ухудшении геополитической позиции России.

Внутренние реформы и экономическая инициатива

После конфликта Козак сохранил офис в администрации президента, однако предложил радикальные изменения внутри страны: завершение войны и проведение либеральных реформ, включая независимость судебной системы.

Эти инициативы противоречили планам российского руководства и усилили напряжение в отношениях с президентом.

Личная безопасность и статус

Несмотря на несогласие, Козак продолжает оставаться в Москве, рассчитывая на личные связи и опыт работы с российским лидером с 1990-х годов как гарантию определенной безопасности.

