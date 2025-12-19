Семь здоровых продуктов, которые мешают похудению 2 19.12.2025, 8:43

Диетолог рассказала о типичных заблуждениях в питании.

Многие продукты, которые рекламируются как полезные для здоровья, на самом деле могут мешать вашим усилиям по похудению. Диетолог Сара Гароне рассказала, какие ошибки делают люди, когда речь идет об их рационе питания, пишет Eat This, Not That.

Диетолог перечислила 7 «здоровых» продуктов, которые на самом деле могут мешать вашим усилиям по похудению:

1. Протеиновые батончики

«Протеиновые батончики часто рекламируют как здоровое дополнение к рациону, и это правда, что их высокое содержание белка может помочь вам почувствовать сытость. Но большинство протеиновых батончиков подвергаются интенсивной обработке и иногда содержат большое количество добавленного сахара. Они также могут быть довольно калорийными», - отметила Гароне.

2. Йогрут с ароматизаторами

Диетолог предупреждает, что не все йогурты одинаковы.

«Хотя йогурт является абсолютно здоровым продуктом, богатым полезными для кишечника пробиотиками и высококачественным белком, ароматизированные сорта с большим количеством добавленного сахара не являются лучшим выбором для похудения. Кроме высокой калорийности, они могут повысить уровень сахара в крови, что впоследствии вызовет желание съесть что-то сладкое», - пояснила она.

Гароне отметила, что это еще один продукт, чья пищевая ценность часто противоречит его репутации полезного для здоровья. Она советует выбирать йогурт, в котором 0% сахара.

3. Смесь для перекуса

«Существует большая разница между горстью орехов и смесью для перекуса, которая в основном состоит из кусочков шоколада и цукатов», - отметила диетолог.

Она советует делать разумный выбор, в частности, употреблять простые или слегка подслащенные орехи. Тогда, по словам Гароне, вес будет снижаться. Если есть употреблять сладкую смесь, она не даст нужного результата.

4. Гранола

Гароне советует следить за размером порций таких продуктов, как гранола, поскольку ими легко переесть.

«Гранола настолько сильно ассоциируется с пользой для здоровья, что ее название стало синонимом всего натурального. Ее цельные зерна могут добавить сытную клетчатку к завтраку или перекусу. Однако гранола также может быть скрытым источником жира и добавленных сахаров. Обязательно контролируйте размеры порций», - советует диетолог.

Она добавляет, что одна порция обычно составляет 1/3-1/2 чашки, что значительно меньше, чем типичная порция зерновых в 1 чашку.

5. Смузи

Гароне предупреждает, что смузи, выпитый утром, может быть калорийной бомбой.

«Если приготовить его правильно, смузи может быть отличным способом употребить больше фруктов и овощей - достойная цель для всех нас. Но он также может быть носителем высококалорийных ингредиентов, которые быстро добавляют калорий», - объясняет она.

Диетолог советует не использовать больше нужного таких дополнительных продуктов к смузи, как ореховое масло, мед или кокосовое молоко. Лучше сосредоточьтесь преимущественно на фруктах и овощах.

6. Лакомства без жира

По словам диетолога, так называемые продукты «без жира» не способствуют похудению.

«Хотя лакомства без жира, такие как брауни или мороженое, могут казаться хорошей идеей для похудения, удаление жира из продуктов на самом деле не является полезной стратегией. Часто, когда производители продуктов питания удаляют жир, они просто добавляют сахар, наполнители или искусственные ингредиенты, ни один из которых не будет способствовать достижению ваших целей в контроле веса. Лучше съесть обычную версию десерта в меньшей порции», - сказала Гароне.

7. Сухофрукты

Диетолог предупреждает, что сухофруктами гораздо легче переесть, чем свежими фруктами.

«Поскольку содержание воды в сухофруктах уменьшено, они содержат больше калорий, чем свежие фрукты (по весу). Вода в свежих фруктах, наоборот, может добавить сытости и способствовать лучшему пищеварению», - отметила Гароне.

