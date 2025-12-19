«Ну и ладно, будем стройными и красивыми» 1 19.12.2025, 9:28

1,604

Белорусы удивляются ценам на кондитерские изделия.

Белоруска удивилась низким ценам в кафе фирменного магазина «Коммунарка» в Минске. Но комментаторы посоветовали ей обратить внимание на стоимость за килограмм и раскритиковали качество сладостей, пишет «Зеркало».

«Коммунарка» на Немиге: цены остановились где-то в 2015-м», — написала пользовательница Threads. На фото она показала, что в кафетерии продают орешки со сгущенкой за 71 копейку за 20 грамм, а пирожные — за 91 копейку и 1,22 рубля за штуку.

«Вы цену за килограмм смотрите, а не цену за штуку. Маленький вес продукта — вот и цена за единицу небольшая», — оставили комментарий под постом. Действительно, на ценниках видно, что орешки стоят по 35,5 рубля за кило, а пирожные — 30,33 и 24,4 рубля.

Некоторых комментаторов такая стоимость, наоборот, неприятно удивила, а кто-то высказал недовольство ростом цен на сладости. Были и те, кто возмутился качеством продукции. Вот некоторые комментарии:

«35 рублей за сомнительного качества орешки? Вы в своем уме?»

«Не знаю, что там у вас остановилось. Конфеты «Столичные» еще весной стоили около 25 рублей за килограмм, а сейчас — все 40!»

«„Кузнечик“ весной был 12 рублей, а сейчас — 23».

«40 рублей за килограмм эклеров с химозным вкусом. Я в «Короне» покупала за 24 рубля куда лучшего качества».

«Себестоимость таких 40 орешков — 11 рублей. А вы за 10 штук готовы 7,1 рубля отдать и говорите — дешево».

«В общем, тут была одна ветка, где барышня настаивала, что в «Коммунарке» божественные десерты за копейки и нет смысла ходить в кондитерские и покупать пирожные за 15 рублей. Я пошла в «Коммунарку» и купила слоеные трубочки. Ведь ну как вот можно испортить трубочки с белковым кремом, подумала я. Я хотела трубочки с белковым кремом, а получила какую-то пластиковую х**ту внутри, которую они назвали суфле. И еще раз убедилась, что хороший десерт не может стоить 2 рубля. Нигде. Никогда».

«Да, там можно бюджетно выпить чай/кофе с десертом».

«Кондитерка заметно подорожала. Ну и ладно, будем стройными и красивыми».

«12 долларов за кило? Это немного, но и не мало».

«Орешки в магазине стоят 18 рублей за килограмм, а тут — 35».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com