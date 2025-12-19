«Ну и ладно, будем стройными и красивыми»1
- 19.12.2025, 9:28
- 1,604
Белорусы удивляются ценам на кондитерские изделия.
Белоруска удивилась низким ценам в кафе фирменного магазина «Коммунарка» в Минске. Но комментаторы посоветовали ей обратить внимание на стоимость за килограмм и раскритиковали качество сладостей, пишет «Зеркало».
«Коммунарка» на Немиге: цены остановились где-то в 2015-м», — написала пользовательница Threads. На фото она показала, что в кафетерии продают орешки со сгущенкой за 71 копейку за 20 грамм, а пирожные — за 91 копейку и 1,22 рубля за штуку.
«Вы цену за килограмм смотрите, а не цену за штуку. Маленький вес продукта — вот и цена за единицу небольшая», — оставили комментарий под постом. Действительно, на ценниках видно, что орешки стоят по 35,5 рубля за кило, а пирожные — 30,33 и 24,4 рубля.
Некоторых комментаторов такая стоимость, наоборот, неприятно удивила, а кто-то высказал недовольство ростом цен на сладости. Были и те, кто возмутился качеством продукции. Вот некоторые комментарии:
«35 рублей за сомнительного качества орешки? Вы в своем уме?»
«Не знаю, что там у вас остановилось. Конфеты «Столичные» еще весной стоили около 25 рублей за килограмм, а сейчас — все 40!»
«„Кузнечик“ весной был 12 рублей, а сейчас — 23».
«40 рублей за килограмм эклеров с химозным вкусом. Я в «Короне» покупала за 24 рубля куда лучшего качества».
«Себестоимость таких 40 орешков — 11 рублей. А вы за 10 штук готовы 7,1 рубля отдать и говорите — дешево».
«В общем, тут была одна ветка, где барышня настаивала, что в «Коммунарке» божественные десерты за копейки и нет смысла ходить в кондитерские и покупать пирожные за 15 рублей. Я пошла в «Коммунарку» и купила слоеные трубочки. Ведь ну как вот можно испортить трубочки с белковым кремом, подумала я. Я хотела трубочки с белковым кремом, а получила какую-то пластиковую х**ту внутри, которую они назвали суфле. И еще раз убедилась, что хороший десерт не может стоить 2 рубля. Нигде. Никогда».
«Да, там можно бюджетно выпить чай/кофе с десертом».
«Кондитерка заметно подорожала. Ну и ладно, будем стройными и красивыми».
«12 долларов за кило? Это немного, но и не мало».
«Орешки в магазине стоят 18 рублей за килограмм, а тут — 35».