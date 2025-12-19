закрыть
19 декабря 2025, пятница, 10:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Ну и ладно, будем стройными и красивыми»

1
  • 19.12.2025, 9:28
  • 1,604
«Ну и ладно, будем стройными и красивыми»

Белорусы удивляются ценам на кондитерские изделия.

Белоруска удивилась низким ценам в кафе фирменного магазина «Коммунарка» в Минске. Но комментаторы посоветовали ей обратить внимание на стоимость за килограмм и раскритиковали качество сладостей, пишет «Зеркало».

«Коммунарка» на Немиге: цены остановились где-то в 2015-м», — написала пользовательница Threads. На фото она показала, что в кафетерии продают орешки со сгущенкой за 71 копейку за 20 грамм, а пирожные — за 91 копейку и 1,22 рубля за штуку.

«Вы цену за килограмм смотрите, а не цену за штуку. Маленький вес продукта — вот и цена за единицу небольшая», — оставили комментарий под постом. Действительно, на ценниках видно, что орешки стоят по 35,5 рубля за кило, а пирожные — 30,33 и 24,4 рубля.

Некоторых комментаторов такая стоимость, наоборот, неприятно удивила, а кто-то высказал недовольство ростом цен на сладости. Были и те, кто возмутился качеством продукции. Вот некоторые комментарии:

«35 рублей за сомнительного качества орешки? Вы в своем уме?»

«Не знаю, что там у вас остановилось. Конфеты «Столичные» еще весной стоили около 25 рублей за килограмм, а сейчас — все 40!»

«„Кузнечик“ весной был 12 рублей, а сейчас — 23».

«40 рублей за килограмм эклеров с химозным вкусом. Я в «Короне» покупала за 24 рубля куда лучшего качества».

«Себестоимость таких 40 орешков — 11 рублей. А вы за 10 штук готовы 7,1 рубля отдать и говорите — дешево».

«В общем, тут была одна ветка, где барышня настаивала, что в «Коммунарке» божественные десерты за копейки и нет смысла ходить в кондитерские и покупать пирожные за 15 рублей. Я пошла в «Коммунарку» и купила слоеные трубочки. Ведь ну как вот можно испортить трубочки с белковым кремом, подумала я. Я хотела трубочки с белковым кремом, а получила какую-то пластиковую х**ту внутри, которую они назвали суфле. И еще раз убедилась, что хороший десерт не может стоить 2 рубля. Нигде. Никогда».

«Да, там можно бюджетно выпить чай/кофе с десертом».

«Кондитерка заметно подорожала. Ну и ладно, будем стройными и красивыми».

«12 долларов за кило? Это немного, но и не мало».

«Орешки в магазине стоят 18 рублей за килограмм, а тут — 35».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко