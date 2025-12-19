Лукашенко снова поставил мигрантов в пример белорусам 19.12.2025, 9:58

Диктатор пожаловался, что «белорусы не хотят работать».

Трудовые мигранты Беларуси нужны, заявил Александр Лукашенко 18 декабря на заседании «всебелорусского народного собрания».

Диктатор подчеркнул, что ему «не хотелось бы никого сюда звать», но страна нуждается в трудовых ресурсах.

— Иванову, Петрову, Сидорову в сельском хозяйстве или в промышленности надо 12 человек. Откуда к нам хотят приехать — из постсоветских республик. Это наши люди. Там на месте, в том же Узбекистане, у нас посольство. Должен посол список из 12 человек или 20, или 40 одобрить, проверить и направить нам, — озвучил механизм Лукашенко.

— Они приехали работать — пусть работают. Но главное (стратегия моя, то, что я для всех определил) — к ним надо относиться, как к белорусам, как к своим людям. Для них то, что они могут прийти зуб полечить или его бесплатно примут в больнице, это новость. Мы приветствуем, чтобы семьи приезжали, а дети в школу ходили вместе с нашими и получали образование, бесплатное совсем — они с ума сходят [от неожиданности], — заявил Лукашенко.

Диктатор заявил, что «мигранты работают в Беларуси как надо, и часто это хороший пример для многих белорусов, которые не хотят работать, несмотря на созданные условия», пишет пресс-служба. По мнению Лукашенко, привлечение в страну трудовых ресурсов в том числе помогает поддерживать жизнь небольших населенных пунктов и деревень, ведь рабочие места заполняются в первую очередь именно там.

«Вот моя стратегия, а не в том, что я хочу заполонить Беларусь пакистанцами», — подытожил диктатор.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com