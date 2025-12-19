закрыть
19 декабря 2025, пятница
В Покровске ВСУ взяли в плен граждан Колумбии

  • 19.12.2025, 10:07
Они раскрыли схемы российской вербовки.

В Покровске Донецкой области в плен Сил обороны Украины попали двое граждан Колумбии.

Об этом сообщает 425 отдельный штурмовой полк «Скала». Пленные утверждают, что приехали в Россию работать, а на войну против Украины попали обманом. Им обещали платить 2500 долларов в месяц, но денег они так и не увидели.

«Когда колумбийцы прибыли в Уфу, у них забрали документы, вручили автоматы и без еды и воды отправили штурмовать Покровск», – рассказывают в 425 ОШП.

Военные также обнародовали видео разговора с пленными колумбийцами. Один из них рассказал, что ему обещали работу сварщиком в одном из подразделений. Другой узнал от знакомого о работе в России, где якобы нужно было охранять газоперерабатывающий завод.

«Сказали, что это работа максимум на один месяц. Это оказалось ложью. Мы летели из Боготы в Стамбул. Из Стамбула – в Уфу. Когда мы прилетели в Уфу, у нас забрали паспорта, телефоны, все документы. Через три дня нас посадили в автобус и везли примерно 36 часов в неизвестном направлении, мы не знали, куда нас везут», – говорит гражданин Колумбии.

Колумбийцев уверяли, что воевать они не будут. Пленный утверждает, что из-за таких обещаний на предложения РФ соглашаются многие люди. Граждане Колумбии прибывали в Уфу непрерывно, рассказывает мужчина на видео.

«Они обманули меня так глупо, что сказали, что мне нужны помощники, и я позвал друга. Его убили, и я это видел. Я поверил в то, что мне говорили: что работа будет безопасной, что нас не отправят на передовую», – признался другой пленный.

Колумбийцы утверждают, что ни разу не стреляли, а их магазины были полными.

