Переполох в Барановичах: мужчина откусил в магазине перец, а потом завертелось 1 19.12.2025, 10:29

3,694

Конфликт разгорелся в овощном отделе.

В Барановичах экипаж отдела охраны, выбывший на срабатывание тревожной сигнализации, задержал агрессивного покупателя, который устроил в магазине разгром надкушенным перцем, пишет «Зеркало».

Конфликт разгорелся в овощном отделе магазина в Барановичах. Мужчину, откусившего перец, попросили оплатить его на кассе, но тот отказался. Спустя несколько минут общения с работником покупатель разозлился и бросил овощ в витрину с алкоголем — разбились три бутылки шампанского.

Прибывший специальный наряд милиции задержал дебошира. Им оказался 42-летний неработающий местный житель.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за хулиганство.

