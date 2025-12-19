Переполох в Барановичах: мужчина откусил в магазине перец, а потом завертелось

Переполох в Барановичах: мужчина откусил в магазине перец, а потом завертелось1
- 19.12.2025, 10:29
Конфликт разгорелся в овощном отделе.
В Барановичах экипаж отдела охраны, выбывший на срабатывание тревожной сигнализации, задержал агрессивного покупателя, который устроил в магазине разгром надкушенным перцем, пишет «Зеркало».
Конфликт разгорелся в овощном отделе магазина в Барановичах. Мужчину, откусившего перец, попросили оплатить его на кассе, но тот отказался. Спустя несколько минут общения с работником покупатель разозлился и бросил овощ в витрину с алкоголем — разбились три бутылки шампанского.
Прибывший специальный наряд милиции задержал дебошира. Им оказался 42-летний неработающий местный житель.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за хулиганство.