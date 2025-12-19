закрыть
Сегодня — 15 лет Площади-2010

  • 19.12.2025, 10:42
Люди, которые вышли тогда на улицы, заставили мир уважать белорусский народ.

Сегодня – 15-я годовщина белорусской Площади-2010.

19 декабря 2010 в Беларуси прошли президентские выборы. После закрытия избирательных участков десятки тысяч человек вышли на демонстрацию против фальсификаций итогов выборов. Она стала одной из самых массовой акцией протеста в Беларуси. Но мирный протест был жестоко подавлен милицией и внутренними войсками.

Впоследствии главный редактор Charter97.org Наталья Радина итак оценила события 19 декабря 2010 года: «Украинцы называют Еворомайдан Революцией достоинства. В 2010 года у нас тоже произошло Восстание достоинства. Люди, которые вышли тогда на улицы, стали уважать себя и заставили мир уважать белорусский народ».

