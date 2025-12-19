Сегодня — 15 лет Площади-2010 2 19.12.2025, 10:42

Люди, которые вышли тогда на улицы, заставили мир уважать белорусский народ.

Сегодня – 15-я годовщина белорусской Площади-2010.

19 декабря 2010 в Беларуси прошли президентские выборы. После закрытия избирательных участков десятки тысяч человек вышли на демонстрацию против фальсификаций итогов выборов. Она стала одной из самых массовой акцией протеста в Беларуси. Но мирный протест был жестоко подавлен милицией и внутренними войсками.

Впоследствии главный редактор Charter97.org Наталья Радина итак оценила события 19 декабря 2010 года: «Украинцы называют Еворомайдан Революцией достоинства. В 2010 года у нас тоже произошло Восстание достоинства. Люди, которые вышли тогда на улицы, стали уважать себя и заставили мир уважать белорусский народ».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com