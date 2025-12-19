Россия находится в самой слабой позиции Сергей Фурса

19.12.2025, 11:12

Сергей Фурса

Заявления Путина не должны вводить в заблуждение.

Правда ли, что российская экономика на грани краха, а сама империя скоро развалится?

Нет. Неправда. Но правда в том, что Россия сейчас находится в самой слабой позиции, начиная с 2022 года. И пока идет война, ситуация будет постоянно ухудшаться. И все эти воинственные заявления Путина, где он снова показал Европе Кузькину мать и снова поставил на боевое дежурство Орешник, не должны вводить в заблуждение.

В 2022 году Россия имела деньги, оружие, обученную армию и эффект неожиданности. Сейчас все, что могло ухудшиться, ухудшилось.

Россия исчерпала запас накопленных нефтедолларов. 30 лет накоплений были сожжены в войне. Российская экономика перестала работать в режиме «берем деньги, тратим на войну, имеем экономический рост». Экономический рост закончился. Потому что держался на сжигании государственных денег. Которые закончились.

Негде деньги брать, можно только печатать. Каждый день печати будет приближать к условной «Венесуэле», с галопирующей инфляцией и дефицитом товаров. Не сразу, но очень однозначно. А дефицит бюджета будет оставаться на бешеном уровне, пока идет война. Потому что война — это очень дорого. И позволить инфляцию они себе не могут, потому что надо снижать учетную ставку, чтобы хоть как-то заработала не военная экономика. Вот такая ловушка. И решения этой дилеммы нет. Потому что для войны нужно печатать. А печать не позволяет забыть об инфляции. А инфляция не позволяет иметь долгосрочные дешевые деньги, которые нужны для экономики. Можно ослабить рубль, и это поможет перекрыть малую долю дефицита бюджета. Но это спровоцирует большую инфляцию. И опять тот же круг.

Конечно, если они будут перекрывать дефицит бюджета в течение всего года печатным станком, катастрофы не произойдет. Просто углубится кризис. И это может подпитывать иррациональность Путина, который не чувствует, что его часы тикают. Однако ситуация будет ухудшаться с каждым днем печати. Ослабляя и без того уже самую слабую позицию с 2022 года.

К тому же именно сейчас цены на нефть на минимуме с 2021 года. А сам рынок для России стал более ограниченным. Рынок газа Европу вообще потерян. И его уже не вернешь в среднесрочной перспективе.

Россия испытывает нехватку трудовых ресурсов. Россия нуждается в миграции для своей экономики. Но одновременно в России доминирует фашизм, где призывают ненавидеть «других». И снова ловушка. Без миграции стагнация в экономике будет еще больше. А миграция невозможна, потому что в обществе распространяют атмосферу ненависти, а мигрантов хотят отправлять сразу на войну. Опять ловушка.

Россия исчерпала запас вооружения, накопленный за 80 лет, еще со времен советского союза. Да, они делают ракеты, делают больше дронов, но у них не осталось всех этих танков, БТРов и другого, что лежало на складах со времен Брежнева и готовилось к походу на Берлин, Париж или Вашингтон. Дроны и ракеты могут бить по нашей энергетике. Но не они являются решающими на фронте. Поэтому это оружие для украинского тыла. И его много. Но оно предназначено для ударов по нашим мозгам. А там, все-таки, мы сами себе хозяева. По крайней мере, должны быть.

Ну и неожиданным сейчас было бы замирение России, а не продолжение войны.

И это не анализ соотношения сил Украины и России или России и Европы. Это — о динамике именно России. И это то единственное, что может побудить Путина вести переговоры по настоящему. Если он рациональный. Но здесь вот и есть самый большой вопрос. И когда он мелет что-то о «подсвинков», то вопрос в его рациональности только возрастает. Особенно когда человек, который очень быстро ослабил свою страну, надувает щеки и говорит, что Россия, наконец, получила настоящий суверенитет.

Сергей Фурса, «Фейсбук»

