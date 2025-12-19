Трамп подписал оборонный бюджет США 1 19.12.2025, 11:26

$800 млн предусмотрено на помощь Украине.

В четверг, 18 декабря, президент США Дональд Трамп подписал закон о национальном обеспечении обороны на 2026 финансовый год.

Об этом сообщает сайт Белого дома.

Подписанный Трампом закон предусматривает рекордные ежегодные военные расходы в размере 901 млрд долларов.

Что касается Украины, в документе предусмотрено выделение Украине 800 млн долларов - по 400 млн долларов в течение 2026 и 2027 годов - в рамках Инициативы помощи в сфере безопасности, которая предусматривает закупку американского вооружения для ВСУ.

Это происходит на фоне того, что команда Трампа ведет переговоры, пытаясь остановить войну России против Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com