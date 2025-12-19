Трамп подписал оборонный бюджет США

Трамп подписал оборонный бюджет США1
- 19.12.2025, 11:26
$800 млн предусмотрено на помощь Украине.
В четверг, 18 декабря, президент США Дональд Трамп подписал закон о национальном обеспечении обороны на 2026 финансовый год.
Об этом сообщает сайт Белого дома.
Подписанный Трампом закон предусматривает рекордные ежегодные военные расходы в размере 901 млрд долларов.
Что касается Украины, в документе предусмотрено выделение Украине 800 млн долларов - по 400 млн долларов в течение 2026 и 2027 годов - в рамках Инициативы помощи в сфере безопасности, которая предусматривает закупку американского вооружения для ВСУ.
Это происходит на фоне того, что команда Трампа ведет переговоры, пытаясь остановить войну России против Украины.