У оккупантов новая тактика Александр Коваленко

19.12.2025, 11:37

Александр Коваленко

Что задумал Путин?

Российские оккупационные войска меняют тактику ударов по объектам ОПК Украины…

Мы с вами в информационном пространстве очень много слышим сообщений о том, как российские оккупанты наносят удары по нашей энергетической инфраструктуре и как страдают гражданские от отсутствия электроэнергии, воды и тепла. Но практически полностью в наших СМИ игнорирует проблема ударов РОВ по объектам оборонно-промышленного комплекса страны.

Скажите, сколько раз вы в новостях или на местном уровне слышали о том, что помимо удара РОВ по ТЭЦ был нанесен удар по объекту ОПК? В какой пропорции такие сообщения появляются?

Пропорция стремится к нулю. И по вполне понятным причинам…

Основная причина – враг не должен получать актуальную, первичную информацию о результативности своих ударов по объектам ОПК. С одной стороны, это правильно, а с другой, получается, что наши граждане знают про энергетический террор, но абсолютно игнорируются проблемы ОПК, которые ничуть не меньшие.

И что самое прискорбное, предприятиям, производящим военного назначения продукцию, наше государство на четвертый год войны не облегчило условия, а наоборот – душит украинский ОПК, вместо поддержки!

Звучит странно, невероятно, возмутительно, но – факт.

Ситуация до парадоксального сюрреалистическая – предприятие выполняющее заказ для государства, оказываясь под ударом РОВ, теряя в результате линии производства и готовую продукцию, не получает никаких смягчений по обязательствам, поддержки в восстановлении мощностей, и более того, при задержке выполнения заказа получают штрафные санкции!

Предприятие, по которому бьют оккупанты, разрушают линии производства, теряют готовую продукцию, облагаются штрафными санкциями за невыполнение обязательств по поставкам!

Не буду указывать цифры, но, образно говоря, не менее трети предприятий, задействованных в секторе ОПК в Украине, на сегодняшний день заняты судебными разбирательствами, по кабальным штрафным санкциям, а не производством военной продукции. Одно из предприятий, на продукции которого у нас очень любили пиариться в свое время, сейчас как разрушено, так и погрязло в судах.

Разумеется, российские оккупанты очень хорошо осведомлены о таком парадоксальном раскладе вещей в отношениях между государством и оборонным сектором, а потому, в последнее время наблюдается целенаправленное уничтожение противником не столько самих объектов производства, а удары по складам готовой продукции.

Суть такой тактики проста. Предприятие производит продукцию, которая уничтожается и вынуждено за свой счет ей производить, снижая прибыль от выполнения заказа. Если заказ выполняется не вовремя, а он выполняется не вовремя, априори, то следует ожидать введения штрафных санкций, без какой либо перспективы что войдут в твое положение. В какой-то момент предприятие, функционирующее, с работающими линиями производства, оказывается в долговом ярме.

Новая тактика РОВ – обанкротить сектор ОПК Украины и сделать собственное производство затратным и бесперспективным. И действующая в Украине нелояльная к пострадавшим предприятиям ОПК система им в этом прекрасно помогает.

Казалось бы, четвертый год войны, а воз сформировавшихся десятилетия назад отношений, и ныне там.

Александр Коваленко, «Телеграм»

