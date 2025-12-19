Доллар внезапно начал сильно дорожать
- 19.12.2025, 11:42
Белорусский рубль слабнет.
Утром в пятницу доллар резко дорожает. В то же время российский рубль заметно дешевеет. Биткоин за сутки стал дешевле, сейчас на отметке $87 839.
Доллар вырос на 2,52 копейки и стоит 2,9700 рубля.
По евро торгов пока не было, Нацбанк установил курс 3,4539 рубля.
Сотня российских рублей стала дешевле на 1,88 копейки и стоит 3,6609 рубля.
Десяток юаней тоже пока не торговался и стоит 4,1818 рубля.
Вчера стал дешевле на 0,29 копейки и стоил 2,9448 рубля. Евро стоил 3,4539 рубля. Сотня российских рублей стала дешевле на 0,52 копейки и стоила 3,6797 рубля. Десяток юаней стал дешевле на 0,74 копейки и стоил 4,1818 рубля.