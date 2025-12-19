Певчего церковного хора приговорили к двум годам колонии 19.12.2025, 12:01

Даниэль-Ландсей Кейта

За участие в протестах.

Два года колонии суд Московского района Минска назначил певчему мужского хора «Всехсвятский» Даниэлю-Ландсея Кейту, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Даниэля осудили по обвинению «в грубом нарушении порядка» (статья 342 УК) за участие в протестах в 2020 году. Суд прошел еще в начале года, но приговор был неизвестен.

О задержании вокалиста стало известно в июне 2024 года. В мае 2025 года его добавили в «список экстремистов».

