закрыть
19 декабря 2025, пятница, 12:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Певчего церковного хора приговорили к двум годам колонии

  • 19.12.2025, 12:01
Певчего церковного хора приговорили к двум годам колонии
Даниэль-Ландсей Кейта

За участие в протестах.

Два года колонии суд Московского района Минска назначил певчему мужского хора «Всехсвятский» Даниэлю-Ландсея Кейту, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Даниэля осудили по обвинению «в грубом нарушении порядка» (статья 342 УК) за участие в протестах в 2020 году. Суд прошел еще в начале года, но приговор был неизвестен.

О задержании вокалиста стало известно в июне 2024 года. В мае 2025 года его добавили в «список экстремистов».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко