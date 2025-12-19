В Запорожской области россияне расстреляли своих сослуживцев во время штурма

В Запорожской области россияне расстреляли своих сослуживцев во время штурма1
- 19.12.2025, 12:04
Руководство списало все на «ошибки в картах».
9 декабря стало известно, что в Запорожской области Украины одно из подразделений армии РФ понесло ощутимые потери, причем не в бою с ВСУ: оккупанты в очередной раз «справились сами». Российские военнослужащие одного из подразделений 1441-го мотострелкового полка были отправлены своим командованием на штурм якобы украинских позиций, но по заданным координатам находились сослуживцы.
Как сообщил агент «Атеш» в рядах 1441-го мотострелкового полка, боестолкновение произошло ночью, поэтому только к утру россияне рассмотрели по нашивкам, что расстреляли своих же.
Руководящий офицерский состав после позорного провала сослался на ошибки с картой и изменения рубежей, но в подразделении нарастает недовольство, подобное происходит явно не впервые.
«Солдаты рискуют жизнью из-за некомпетентности командиров и отсутствия связи между подразделениями», - констатировали в партизанском движении.