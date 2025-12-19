закрыть
19 декабря 2025, пятница, 12:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Запорожской области россияне расстреляли своих сослуживцев во время штурма

1
  • 19.12.2025, 12:04
В Запорожской области россияне расстреляли своих сослуживцев во время штурма
Иллюстративное фото: Reuters

Руководство списало все на «ошибки в картах».

9 декабря стало известно, что в Запорожской области Украины одно из подразделений армии РФ понесло ощутимые потери, причем не в бою с ВСУ: оккупанты в очередной раз «справились сами». Российские военнослужащие одного из подразделений 1441-го мотострелкового полка были отправлены своим командованием на штурм якобы украинских позиций, но по заданным координатам находились сослуживцы.

Как сообщил агент «Атеш» в рядах 1441-го мотострелкового полка, боестолкновение произошло ночью, поэтому только к утру россияне рассмотрели по нашивкам, что расстреляли своих же.

Руководящий офицерский состав после позорного провала сослался на ошибки с картой и изменения рубежей, но в подразделении нарастает недовольство, подобное происходит явно не впервые.

«Солдаты рискуют жизнью из-за некомпетентности командиров и отсутствия связи между подразделениями», - констатировали в партизанском движении.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко