В Запорожской области россияне расстреляли своих сослуживцев во время штурма 1 19.12.2025, 12:04

Иллюстративное фото: Reuters

Руководство списало все на «ошибки в картах».

9 декабря стало известно, что в Запорожской области Украины одно из подразделений армии РФ понесло ощутимые потери, причем не в бою с ВСУ: оккупанты в очередной раз «справились сами». Российские военнослужащие одного из подразделений 1441-го мотострелкового полка были отправлены своим командованием на штурм якобы украинских позиций, но по заданным координатам находились сослуживцы.

Как сообщил агент «Атеш» в рядах 1441-го мотострелкового полка, боестолкновение произошло ночью, поэтому только к утру россияне рассмотрели по нашивкам, что расстреляли своих же.

Руководящий офицерский состав после позорного провала сослался на ошибки с картой и изменения рубежей, но в подразделении нарастает недовольство, подобное происходит явно не впервые.

«Солдаты рискуют жизнью из-за некомпетентности командиров и отсутствия связи между подразделениями», - констатировали в партизанском движении.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com