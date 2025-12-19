В Беларуси продают 10 долларов по цене в 120 раз дороже 1 19.12.2025, 12:14

С чем это связано?

В Беларуси продают десятидолларовую купюру 1922 года по цене в 40 раз дороже номинала. Объявление опубликовано на сайте Ay.by, заметило «Зеркало».

Состояние банкноты продавец оценил как очень хорошее.

Стоимость купюры — 1200 рублей.

В описании также указано, что это gold sertificat («золотой сертификат»). Это американская бумажная валюта, выпускавшаяся с 1863 по 1934 годы. В свое время эти банкноты можно было обменять на золотые монеты или слитки. Если бы вы в 1905 году пришли в банк с золотым сертификатом на 20 долларов, вы бы вышли оттуда с золотом на 20 долларов.

На таких купюрах золотые или желтые серийные номера.

Сейчас такие деньги больше нельзя обменять на золото, они остаются законным платежным средством и часто стоят для коллекционеров гораздо больше номинальной стоимости.

