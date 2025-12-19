Зеленский и Навроцкий впервые встретились в Польше
- 19.12.2025, 12:26
Стали известны детали программы визита президента Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Польшу и впервые встретился со своим польским коллегой Каролем Навроцким . Главные темы их переговоров - безопасность, экономика и история.
После переговоров президенты проведут совместную пресс-конференцию.
В пятницу, 19 декабря, глава Украны также проведет ряд рабочих встреч с другими польскими политиками. Подробности программы визита Зеленского сообщили собственные источники OBOZ.UA.
Ожидается встреча Владимира Зеленского с маршалком Сейма Республики Польша Влодзимежем Чажастым. Впоследствии президент Украины встретится с маршалком Сената Малгожатой Кидавой-Блонской.
И напоследок Зеленский встретится с председателем Совета Министров Республики Польша Дональдом Туском. Анонсированной ранее пресс-конференции с премьером не будет.