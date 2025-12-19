Зеленский и Навроцкий впервые встретились в Польше 19.12.2025, 12:26

Владимир Зеленский и Кароль Навроцкий

Фото: Getty Images

Стали известны детали программы визита президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Польшу и впервые встретился со своим польским коллегой Каролем Навроцким . Главные темы их переговоров - безопасность, экономика и история.

После переговоров президенты проведут совместную пресс-конференцию.

В пятницу, 19 декабря, глава Украны также проведет ряд рабочих встреч с другими польскими политиками. Подробности программы визита Зеленского сообщили собственные источники OBOZ.UA.

Ожидается встреча Владимира Зеленского с маршалком Сейма Республики Польша Влодзимежем Чажастым. Впоследствии президент Украины встретится с маршалком Сената Малгожатой Кидавой-Блонской.

И напоследок Зеленский встретится с председателем Совета Министров Республики Польша Дональдом Туском. Анонсированной ранее пресс-конференции с премьером не будет.

