закрыть
19 декабря 2025, пятница, 13:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский и Навроцкий впервые встретились в Польше

  • 19.12.2025, 12:26
  • 1,182
Зеленский и Навроцкий впервые встретились в Польше
Владимир Зеленский и Кароль Навроцкий
Фото: Getty Images

Стали известны детали программы визита президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Польшу и впервые встретился со своим польским коллегой Каролем Навроцким . Главные темы их переговоров - безопасность, экономика и история.

После переговоров президенты проведут совместную пресс-конференцию.

В пятницу, 19 декабря, глава Украны также проведет ряд рабочих встреч с другими польскими политиками. Подробности программы визита Зеленского сообщили собственные источники OBOZ.UA.

Ожидается встреча Владимира Зеленского с маршалком Сейма Республики Польша Влодзимежем Чажастым. Впоследствии президент Украины встретится с маршалком Сената Малгожатой Кидавой-Блонской.

И напоследок Зеленский встретится с председателем Совета Министров Республики Польша Дональдом Туском. Анонсированной ранее пресс-конференции с премьером не будет.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко