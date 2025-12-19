закрыть
19 декабря 2025, пятница
В России обсуждают изменения в техосмотре для старых авто

  • 19.12.2025, 12:27
Белорусам тоже ждать нововведений?

В России обсуждаются нововведения в процедуре прохождения техосмотра. Правила могут измениться для возрастных авто. Например, звучат предложения, чтобы машины 10—15 лет проходили техосмотр раз в полугодие. Повышенный налог и даже запрет регистрации автомобилей старше 30 лет — такие инициативы тоже были озвучены (правда, от последней открестились в ГИБДД).

А ждать ли белорусам нововведений? В УП «Белтехосмотр» ответили.

— В нашей стране не создают искусственных барьеров для «старичков», а обеспечивают безопасность через регулярный и строгий контроль их технического состояния. Пока в российских медиа обсуждают полугодовой техосмотр для машин старше 15 лет, повышенный налог или даже запрет регистрации автомобилей старше 30 лет, в Беларуси действует прозрачная система, основанная на техническом состоянии, а не на возрасте.

В Министерстве транспорта Беларуси подчеркивают, что инициативы по отмене или ослаблению техосмотра для возрастных автомобилей не поддерживаются. Основные причины — сохранение высокого уровня безопасности на дорогах и выполнение международных обязательств в рамках Таможенного союза, где техосмотр остается обязательным.

В то время как в России существует добровольный ГОСТ для машин старше 30 лет, позволяющий оформить их как «раритетные» или «классические» (с особыми номерами и освобождением от некоторых технических требований), в нашей стране такой категории нет. Возраст автомобиля не дает никаких привилегий — только определяет периодичность проверки, — сообщили в УП «Белтехосмотр».

Напомним, в Беларуси в зависимости от возраста авто зависит срок, на который выдают «дазвол»:

3 года — для автомобилей возрастом до 3 лет;

2 года — для автомобилей от 3 до 10 лет;

1 год — для автомобилей старше 10 лет.

