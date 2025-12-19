закрыть
19 декабря 2025, пятница, 13:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко рассказал, где на самом деле разместили российский «Орешник»

10
  • 19.12.2025, 12:35
  • 4,768
Лукашенко рассказал, где на самом деле разместили российский «Орешник»

Не под Слуцком.

Александр Лукашенко прокомментировал высказанное в СМИ предположение, что поступивший в нашу страну российский комплекс «Орешник» мог разместиться возле деревни Павловка под Слуцком на территории бывшей советской ракетной базы, где до 1991 года размещался 306-й ракетный полк стратегического назначения с ядерными носителями.

— Сегодня прочитал, что очумелые наши там за границей заявили, что где-то в районе Слуцка мы разместили «Орешник». Не хочу говорить где и не скажу, но это полная брехня. Ни в каком Слуцке мы «Орешник» не размещали. Разместили там, где более выгодно, но я об этом говорить не буду, — сказал Лукашенко, добавив, что его оппоненты «ни черта не знают».

Напомним, вчера белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Минск якобы получил от россиян ракету «Орешник» и она должна заступить на боевое дежурство.

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко