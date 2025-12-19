Лукашенко рассказал, где на самом деле разместили российский «Орешник» 10 19.12.2025, 12:35

4,768

Не под Слуцком.

Александр Лукашенко прокомментировал высказанное в СМИ предположение, что поступивший в нашу страну российский комплекс «Орешник» мог разместиться возле деревни Павловка под Слуцком на территории бывшей советской ракетной базы, где до 1991 года размещался 306-й ракетный полк стратегического назначения с ядерными носителями.

— Сегодня прочитал, что очумелые наши там за границей заявили, что где-то в районе Слуцка мы разместили «Орешник». Не хочу говорить где и не скажу, но это полная брехня. Ни в каком Слуцке мы «Орешник» не размещали. Разместили там, где более выгодно, но я об этом говорить не буду, — сказал Лукашенко, добавив, что его оппоненты «ни черта не знают».

Напомним, вчера белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Минск якобы получил от россиян ракету «Орешник» и она должна заступить на боевое дежурство.

