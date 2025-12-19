Астрономы впервые обнаружили космическое столкновение в другой звездной системе 19.12.2025, 12:35

Ученые изначально считали, что они обнаружили новую планету возле звезды Фомальгаут.

Астрономы стали свидетелями потрясающего зрелища вокруг молодой звезды Фомальгаут. Оказалось, что впервые были обнаружены два столкновения между крупными объектами в другой звездной системе.

Наблюдение за подобными столкновениями может дать астрономам представление об условиях, в которых сформировалась Земля и другие планеты 4,6 млрд лет назад. Исследование опубликовано в журнале Science, пишет Space.

Звезда Фомальгаут находится на расстоянии 25 световых лет от нас и ее возраст оценивается в 440 млн лет. Это молодая звезда, вокруг которой происходит формирование планетной системы. Для сравнения Солнце существует уже 4,6 млрд лет.

По оценкам астрономов, молодые звездные системы, такие как Фомальгаут, являются местом мощных столкновений, когда космические камни, астероиды и крупные планетезимали сталкиваются друг с другом. Часто столкновение планетезималей приводит к формированию планет и их спутников.

В 2008 году астрономы обнаружили необъяснимый яркий объект возле звезды Фомальгаут. Изначально они предположили, что это планета, названная Фомальгаут. Но несколько лет назад астрономы обнаружили, что это не планета, а облако обломков от столкновения палнетезималей в другой звездной системе. Теперь же астрономы обнаружили в данных космического телескопа Хаббл еще одно такое же столкновение и оставленное после него пылевое облако. Таким образом астрономы впервые получили прямые изображения подобных событий, происходящих в другой звездной системе. Первое пылевое облако получило название Фомальгаут cs1, а второе — Фомальгаут cs2.

По словам ученых, они стали свидетелями двух столкновений планетезималей и образования пылевых облаков, которые начали отражать свет звезды. В каком-то смысле это возможность для ученых заглянуть в прошлое Солнечной системы, когда более 4 млрд лет назад в ней формировались планеты. Нечто подобное происходит в системе Фомальгаут.

Хотя астрономы и не видели столкновение планетезималей напрямую, все же они зафиксировали последствия этих событий.

Расчеты ученых показали, что в двух столкновения принимали участие космические камни размером примерно по 60 километров каждый. Это почти в 4 раза больше астероида, который 66 млн лет упал на Землю и уничтожил динозавров.

По оценкам ученых, вокруг звезды Фомальгаут существует около 300 миллионов объектов, подобных тем, которые вызвали столкновения cs1 и cs2.

Авторы исследования говорят, что система Фомальгаут представляет собой естественную лабораторию для изучения поведения планетезималей при столкновениях, что, в свою очередь, позволяет узнать, из чего они состоят и как образовались.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com