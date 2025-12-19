закрыть
19 декабря 2025, пятница, 13:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Вице-президент Европейского парламента бесстрашно борется с путинской пропагандой

2
  • 19.12.2025, 12:48
  • 1,192
Вице-президент Европейского парламента бесстрашно борется с путинской пропагандой
Пина Пичерно

История 44-летней представительницы Демократической партии Италии стала вдохновляющим примером.

Вице-президент Европейского парламента Пина Пичерно уже несколько месяцев живет под полицейской охраной из-за волны угроз, которые, по ее словам, связаны с ее активной поддержкой Украины и борьбой с пророссийской пропагандой в Европе, пишет Le Monde (перевод — сайт Charter97.org).

44-летняя представительница Демократической партии Италии стала мишенью после того, как публично выступила против попыток предоставить площадку российским пропагандистам в европейских медиа и культурных учреждениях. В ее офисе в Брюсселе установлен тревожный сигнал, а при выходе из здания ее сопровождает охрана. Пичерно признается, что больше не может свободно передвигаться.

Одним из ключевых эпизодов стала отмена участия ведущего российского телеведущего Владимира Соловьева в программе итальянского государственного канала Rai 3. После ее публичного протеста приглашение было отозвано, а сам Соловьев в эфире российского ТВ обрушился на Пичерно с оскорблениями. После этого она столкнулась с кампанией онлайн-травли и прямыми угрозами.

Позднее депутат также добилась отмены концерта дирижера Валерия Гергиева, известного своей близостью к Кремлю, указав, что мероприятия, финансируемые из европейских средств, не должны использоваться как инструмент российской пропаганды.

По словам Пичерно, давление носит системный характер и является частью гибридной войны России против Европы. Аналогичные угрозы, отмечают другие европейские политики. Несмотря на страх и психологическое давление, Пичерно заявляет, что не намерена отступать: «Поддержка Украины — это защита европейской демократии и свободы».

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко