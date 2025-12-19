Вице-президент Европейского парламента бесстрашно борется с путинской пропагандой 2 19.12.2025, 12:48

1,192

Пина Пичерно

История 44-летней представительницы Демократической партии Италии стала вдохновляющим примером.

Вице-президент Европейского парламента Пина Пичерно уже несколько месяцев живет под полицейской охраной из-за волны угроз, которые, по ее словам, связаны с ее активной поддержкой Украины и борьбой с пророссийской пропагандой в Европе, пишет Le Monde (перевод — сайт Charter97.org).

44-летняя представительница Демократической партии Италии стала мишенью после того, как публично выступила против попыток предоставить площадку российским пропагандистам в европейских медиа и культурных учреждениях. В ее офисе в Брюсселе установлен тревожный сигнал, а при выходе из здания ее сопровождает охрана. Пичерно признается, что больше не может свободно передвигаться.

Одним из ключевых эпизодов стала отмена участия ведущего российского телеведущего Владимира Соловьева в программе итальянского государственного канала Rai 3. После ее публичного протеста приглашение было отозвано, а сам Соловьев в эфире российского ТВ обрушился на Пичерно с оскорблениями. После этого она столкнулась с кампанией онлайн-травли и прямыми угрозами.

Позднее депутат также добилась отмены концерта дирижера Валерия Гергиева, известного своей близостью к Кремлю, указав, что мероприятия, финансируемые из европейских средств, не должны использоваться как инструмент российской пропаганды.

По словам Пичерно, давление носит системный характер и является частью гибридной войны России против Европы. Аналогичные угрозы, отмечают другие европейские политики. Несмотря на страх и психологическое давление, Пичерно заявляет, что не намерена отступать: «Поддержка Украины — это защита европейской демократии и свободы».

